Agentes CIA no reportados a fiscalía en operativo en Chihuahua
Dos estadounidenses y dos agentes de AEI murieron en narcolaboratorio; agentes CIA no portaban armas ni insignias.
CHIHUAHUA, Chih., abril 27 (EL UNIVERSAL).- Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada para esclarecer los hechos ocurridos tras el hallazgo de un narcolaboratorio entre el 16 al 19 de abril en Chihuahua y que llevaron a la muerte de dos estadounidenses y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), indicó que el caso puede tratarse de una colaboración extraoficial.
Acciones de la autoridad
En conferencia de prensa, la titular de esta Unidad detalló parte de los avances en materia investigación que se llevan desde el viernes pasado que se puso en funciones esta área, y detalló, que las personas no pertenecientes a la AEI, en este caso los estadounidenses, no formaban parte formal de despliegue operativo institucional, por lo cual la inclusión de estas personas en el convoy que acudió hasta el narcolaboratorio, no fue reportada a los mandos superiores.
Además, señaló, que la participación de estos se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director, Pedro Román Oseguera Cervantes y su círculo inmediato de seguridad personal.
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Detalles confirmados
En la explicación Chávez afirmó que los estadounidenses no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo en el que permanecieron en el operativo, desmintiendo así la versión del fiscal Cesar Jáuregui Moreno, que aseguró hace una semana que se "toparon" en el camino con los agentes de la AEI.
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