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Al alza, tensión en Medio Oriente

Un barco es capturado, otro es atacado y se hunde

Por AP

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Al alza, tensión en Medio Oriente

Dubái, EAU.- Un barco anclado frente a la costa este de Emiratos Árabes Unidos fue incautado y llevado a aguas iraníes y otro —un buque de carga cerca de Omán— se hundió tras ser atacado, informaron las autoridades el jueves mientras aumentaban las tensiones cerca del estrecho de Ormuz.

No estaba claro quién estaba detrás de estos incidentes, pero ocurrieron mientras un alto funcionario iraní reiteraba la afirmación de su país de controlar la vía fluvial y otro decía que tenía derecho a incautar petroleros vinculados a Estados Unidos.

La inestabilidad continua en la región se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump se reunía con el líder chino Xi Jinping en Beijing. La Casa Blanca dijo que ambas partes habían acordado que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto.

Apenas la semana pasada, las tensiones se intensificaron en el estrecho cuando fuerzas estadounidenses dispararon y dejaron fuera de servicio a petroleros iraníes que, según dijeron, intentaban violar su bloqueo de los puertos de Irán.

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Las autoridades indias declararon que un buque de carga con bandera india se hundió frente a la costa de Omán después de que un ataque provocara un incendio mientras se dirigía de Somalia a Sharjah, otro puerto emiratí. No dijeron quién atacó el barco. El ataque al buque de carga con bandera india Haji Ali ocurrió el miércoles, según Mukesh Mangal, un alto funcionario del ministerio de transporte marítimo de India. Dijo que los 14 tripulantes indios fueron rescatados por la guardia costera de Omán y estaban a salvo.

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