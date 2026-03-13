Al menos 108 muertos en Etiopía por las lluvias

Adís Abeba, Etiopía.- Al menos 108 personas murieron y más de 100 están desaparecidas en el sur de Etiopía por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados el martes por las fuertes lluvias, confirmaron este jueves las autoridades locales.

La catástrofe golpeó varios distritos de la zona de Gamo, como Bonke y Gacho Baba.

"Un total de 102 personas perdieron la vida en un trágico desastre en Mazo Doisa Kebele, en el distrito de Gacho Baba, y se ha confirmado el hallazgo de 52 cuerpos hasta el momento", afirmó el Departamento de Asuntos de Comunicación del Gobierno de la Zona de Gamo en un comunicado publicado en Facebook.

Esa cifra de muertos no incluye los fallecidos en otros distritos (tres en Kamba y tres en Bonke), lo que significa que el número total de cuerpos hallados asciende a 58, informó Rufael Girmay, funcionario de la Oficina de Asuntos de Comunicación del Gobierno del Estado Regional del Sur de Etiopía, donde están las zonas afectadas. Según Rufael, el número de personas desaparecidas se cifra en 125 y continúan las operaciones de búsqueda de cuerpos.

Un equipo de la Cruz Roja se desplegó para ayudar en las labores de búsqueda y rescate.

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales son comunes en Etiopía.