Al menos 2,300 millones de personas carecen de instalaciones para lavarse las manos

MADRID (EFE).- La crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid ha remarcado la importancia de la higiene de manos como clave para frenar la expansión del virus, pero unos 2,300 millones de personas carecen de instalaciones para lavárselas.



Son datos aportados por la Fundación We Are Water en el Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra este sábado con el lema 'Unidos por la higiene de manos universal'.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 40 % de la población mundial se encuentra en esas circunstancias, que llega al 75 % en los países más pobres, una deficiencia que afecta en mayor medida a los niños.

El director de la Fundación We Are Water, Carlos Garriga, explicó a EFE la importancia de asegurar el agua, fundamentalmente para beber y el saneamiento, ya que no disponer de ella en las condiciones adecuadas se convierte en "un gran foco de infección".

Como apunta Unicef, una higiene correcta con agua y jabón evitaría el 30 % de enfermedades infecciosas y diarreicas; y el 20 % de las respiratorias agudas o el 43 % del absentismo escolar.

De media, unos 700 niños mueren al día por enfermedades causadas por agua, saneamiento e higiene inadecuados, según la organización.

El 42 % de las escuelas carecen de facilidades para lavarse las manos con agua y jabón, situación que afecta a unos 802 millones de niños.

En opinión de Garriga, la sequía es uno de los factores del origen de la carencia de agua, derivada a su vez del cambio climático, pero "las consecuencias se expanden mucho más en lugares donde el acceso al agua es más precario, como en países en desarrollo".

Relaciona también el absentismo escolar entre las niñas de países pobres con la escasez de agua para la higiene en los períodos de menstruación.

Según el último análisis de Unicef, "entre las razones que subyacen están el miedo al estigma y la falta de acceso a productos de higiene menstrual, ambos factores comunes".

De media, la falta de asistencia escolar debido a la menstruación fue mayor entre las niñas y mujeres más jóvenes en Nigeria (23 %), Costa de Marfil (20 %) y Burkina Faso (15 %).