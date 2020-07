Al menos dos muertos en choque de aviones con 8 personas a bordo en EE.UU.

Al menos dos personas murieron este domingo por el choques de dos aviones de un solo motor, que acabaron precipitándose en el lago Coeur d'Alene, en Idaho (EE.UU.), informó la Oficina del Sheriff del condado de Kootenai, en ese estado, que no descartó que los fallecidos puedan ascender a ocho en total.







En un comunicado, las autoridades explicaron que los cadáveres de los dos muertos han sido ya recuperados, y subrayaron que, de acuerdo a informaciones preliminares, los dos aviones transportaban a un total de ocho personas, entre pasajeros y tripulantes.







"En estos momentos se cree que no hay supervivientes", indica la nota.







La Oficina del Sheriff agregó que sobre las 14.20 hora local (20.20 hora GMT) recibió un primer aviso de que un avión se había estrellado en el lago Coeur d'Alene, cerca de la bahía de Powderhorn.







Los equipos de rescate se trasladaron al lugar y los testigos afirmaron que habían visto el choque de dos aparatos sobre el agua, antes de que cayeran al lago.







Ambos aviones han sido localizados a 127 pies bajo el agua (a unos 38 metros de profundidad).







El equipo de buceo del condado de Kootenai no está equipado para llegar a esta profundidad, con lo que las autoridades han señalado que posiblemente tendrán que contratar los servicios de una empresa privada para proseguir los trabajos de rescate.







Por el momento, la Oficina del Sheriff no ha podido corroborar el tipo de aviones implicados en el accidente y de dónde provenían.







Lo único que sí que ha podido confirmar es que los aparatos no están vinculados a un grupo de aviones antiguos que ha estado sobrevolando estos días la región con motivo de la festividad del 4 de Julio, el Día de la Independencia de EE.UU.