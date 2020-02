Al Qaeda reivindica ataque de un militar saudí en una base militar de Florida

El grupo terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga reivindicó este domingo la autoría del ataque perpetrado por un integrante de la Fuerza Aérea saudí que estudiaba en una base militar de Florida (EE.UU.), que mató a tiros a tres personas a principios del pasado diciembre.



En un vídeo distribuido en un foro online de propaganda empleado por los extremistas, el atacante fue identificado como Mohammed bin Saeed Alshamrani, como habían revelado las autoridades estadounidenses después de que abriera fuego y fuera abatido posteriormente en la Estación Aeronaval de Pensacola (Florida).



En el mensaje, cuya autenticidad no ha podido ser comprobada, el grupo extremista asegura que Alshamrani pasó años en varias bases militares de Estados Unidos hasta identificar "su mejor y más rápido objetivo".



"Gracias a la gloria de dios, pasó todas las pruebas militares y los procedimientos de seguridad" para poder acceder a esas bases, agrega la voz en off del jeque Qasem al Rimi sobre las imágenes que muestran al joven militar, teniente segundo de la aviación saudí.



"Durante años estuvo escondiendo sus intenciones en su corazón (...) hasta que hizo que el enemigo de dios, América, bebiera de la misma copa de la que América hace beber a los musulmanes todos los días", relató el jeque mientras en pantalla se pueden ver imágenes de ataques perpetrados por Washington y sus aliados en lugares como el Yemen o Palestina.



Tras el suceso, el FBI dijo que estaba investigando el tiroteo con la "presunción de que es un acto terrorista", como todos los casos de este tipo, pero no pudo determinar los motivos detrás del ataque ni si Alshamrani actuó solo o pertenecía a alguna organización.



Al Qaeda en la Península Arábiga es considerado uno de los brazos más peligrosos de la red terrorista, porque ha perpetrado atentados más allá de su base, en el Yemen, casi siempre contra intereses de Estados Unidos.