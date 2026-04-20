Alerta en Japón alerta ante posibles réplicas de sismo

Japón soportó esta mañana un fuerte movimiento telúrico, cuya magnitud se revisó de 7,4 a 7,5, provocó un tsunami con olas de 80 centímetros que llegaron a la costa y desató una alerta ante posibles nuevas réplicas.

Un puerto en el norte del país se vio particularmente afectado. La ola se observó en un puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Se emitió una alerta de tsunami inmediatamente después del sismo, que también se sintió en Tokio, con una estimación de posibles olas de hasta 3 metros. Las autoridades han instado a los residentes a evacuar a zonas elevadas.

El epicentro del terremoto se ubicó frente a la costa de la prefectura de Sanriku, a una profundidad de 10 kilómetros, según la JMA.

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La compañía eléctrica de Tokio (Tepco) anunció que no se han reportado anomalías en las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini tras el terremoto en el noreste de Japón, según informó la emisora pública NHK.

Tepco también añadió que no se han detectado anomalías en las centrales nucleares de Higashidori y Onagawa, ubicadas más al norte.

La JMA ha emitido una alerta ante la posibilidad de un megaterremoto en el norte del país este lunes.

Según la agencia, existe una alta probabilidad de que se produzca un sismo importante a lo largo de dos fosas oceánicas en el Pacífico. La alerta abarca una extensa área geográfica, que comprende 182 ciudades y municipios, desde la prefectura de Hokkaido, en el extremo norte del archipiélago, hasta el este de Tokio, en la prefectura de Chiba.