Alertan que conflicto Rusia-Ucrania escalaría a otros países de la OTAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La exembajadora de Polonia en México, Beata Wojna, alertó que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, podría escalar a otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante el conversatorio "Rusia y Ucrania. Perspectivas de un conflicto que se transformó en guerra", la profesora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey (ITESM), dijo que es posible que Ucrania caiga en los próximos días.

En la sede del Senado, la exdiplomática reconoció que este conflicto tendrá un costo "gigantesco" para Rusia, con efectos de depreciación del rublo, la imposibilidad de hacer comercio con muchos países y una afectación para los empresarios.

Advirtió también que se profundizarán las fracturas internas que ya existen en Rusia, es decir, Vladimir Putin encontrará resistencias en las élites económicas y políticas que se darán cuenta que su presidente no es el líder que el país necesita.

Sin embargo, aunque consideró que las bases del poder de Putin están tambaleando, no descartó que Rusia pretenda extender este conflicto e involucrar a Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania, países vecinos de Ucrania y que están adheridos a la OTAN.

"Y el temor es que Rusia podría no pararse en Ucrania, sino que este conflicto podría salirse de las fronteras de Ucrania y llegara las fronteras de los países que forman parte de la OTAN y de acuerdo con el Tratado del Atlántico Norte, su artículo 5, están cubiertos por esas garantías de seguridad", apuntó.

Comentó ante senadores que los escenarios para terminar con la guerra son poco optimistas.

Recordó que China, socio de Rusia, mantiene una posición de abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se habla de conflicto con Ucrania.

Beata Wojna prevé una intensificación de los bombardeos de parte de Rusia para ocupar las ciudades grandes de Ucrania.

Aunque, dijo, una resistencia prolongada de Ucrania podría cambiar este conflicto y abrir los canales de una negociación con mayores beneficios para Kiev.

---Pide Ricardo Monreal encontrar salida pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no se deben escatimar capacidades, recursos y voluntades para encontrar la salida al conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, a través de la distención, la diplomacia y el diálogo.

Al inaugurar el conversatorio, el senador reconoció la posición que ha manifestado el representante permanente de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pues "se dirige a fortalecer los caminos hacia la paz y a la integridad territorial de los Estados".

Por otra parte, recordó que en el Senado mexicano se debe tener capacidad de diálogo, entendimiento, y también de tolerancia.

Explicó que por ello, se reunió con los representantes diplomáticos de Ucrania y Rusia, y del mismo modo, se lleva a cabo eventos que tienen como objetivo comprender las causas de este conflicto.