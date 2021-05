Algunos países, sin vacuna contra covid

Yamena, Chad.- En el pequeño hospital donde trabaja la doctora Oumaima Djarma, en la capital de Chad, no hay debates sobre cuál vacuna del coronavirus es mejor.

Sencillamente no hay ninguna vacuna.

Ni siquiera para los médicos y enfermeras que, como ella, atienden a pacientes de covid-19 en Chad, uno de los países menos desarrollados del mundo y que tiene un tercio de su territorio en el Desierto del Sáhara.

"Me parece injusto, y es algo que me entristece", dijo la doctora, de 33 años y especializada en enfermedades contagiosas. "Ni siquiera tengo esa opción. La primera vacuna que llegue que esté autorizada, me valdrá".

Mientras las naciones adineradas acumulan vacunas de reservas para sus ciudadanos, muchos países más pobres siguen luchando por conseguir dosis. Unos pocos, como Chad, aún no han recibido ninguna.

Casi una docena de países -muchos en África- siguen esperando a recibir los viales, según la Organización Mundial de la Salud. Entre los países africanos últimos de la lista están Chad, Burkina Faso, Burundi, Eritrea y Tanzania.

"Las demoras y el desabastecimiento de vacunas están haciendo que los países africanos se vean aún más rezagados en la campaña de vacunación contra el COVID-19", advirtió la OMS.

"Y en lugares donde no hay vacunas también hay posibilidades de que puedan surgir nuevas y preocupantes variantes", indicó Gian Gandhi, coordinador de la División de Suministro de COVAX en UNICEF.

Eso era más fácil de aceptar al principio de la pandemia, dijo Djarma, porque a los médicos de todo el mundo les faltaban vacunas. Eso ha cambiado de forma drástica tras el desarrollo de fármacos en Occidente, China y Rusia, que han llegado a otros países africanos podres.

"Cuando oigo, por ejemplo, que en algunos países han terminado con el personal médico y los ancianos y ahora pasan a otras categorías, sinceramente, me entristece", dijo la doctora Oumaima Djarma.