Almagro visita Guatemala tras controversia por actos judiciales en proceso electoral

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reúne el miércoles en Guatemala con diversos sectores en una visita relacionada con la controvertida situación electoral que vive el país debido a actuaciones fiscales y judiciales, principalmente, contra uno de los partidos que se disputará la presidencia el 20 de agosto en segunda vuelta.

La agenda de la visita de Almagro no ha sido compartida a la prensa. The Associated Press consultó con Mónica Reyes, del equipo de comunicación de OEA, sobre los puntos que incluirá la visita del secretario y dijo que no tenía información al respecto.

El miércoles se reunió a puerta cerrada con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para conocer cómo se ha desarrollado el proceso electoral.

Almagro llegó al país el martes, invitado por el gobierno de Guatemala, luego de que países cómo Colombia y Estados Unidos unificaran posturas y preocupaciones por la situación de la nación centroamericana tras las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. Pidieron estar atentos frente a "atentados a la autonomía" del ente electoral por parte del Ministerio Público.

La presidencia informó el martes que Almagro se reunió con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien le informó que "se ha garantizado" el proceso electoral en temas de seguridad, financiero presupuestario e infraestructura para llevar a cabo las elecciones.

El gobierno también dijo que "reitera su compromiso de garantizar que durante el proceso de transición puedan alcanzarse acuerdos de gobernabilidad con la sociedad civil, en plena transparencia con el acompañamiento y observancia de la comunidad internacional y la OEA".

No obstante, la Fiscalía tiene 13 denuncias o expedientes abiertos, la mayoría generados tras la primera vuelta electoral que confirmó que el balotaje el 20 de agosto entre el Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo, y la Unidad Nacional de la Esperanza, con Sandra Torres. Uno de ellos será el reemplazo del presidente Giammattei.

Las pesquisas se han centrado en Semilla, al que se le atribuyen presuntas irregularidades en las firmas presentadas cuando se constituyó como partido, pese a que el movimiento político completó todos los trámites y requisitos que exigía la autoridad electoral para participar en los comicios presidenciales.

El Ministerio Público también ha obtenido de un juez órdenes de captura contra militantes de Semilla y trabajadores del ente electoral por negarse a suspender la personalidad jurídica del partido, incluso habiendo un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad como protección ante estas intervenciones.

Las fiscalías contra la impunidad, de delitos administrativos y de delitos electorales han solicitado además información sobre quiénes integran las juntas receptoras de voto, las juntas electorales que custodiaron el voto y quiénes son los digitadores que ingresaron los datos al sistema de cómputo para conocerse los resultados.

El miércoles Almagro también se reunió con la fiscal general y algunos fiscales para conocer los detalles de la investigación. Por la tarde, el secretario general de la OEA tenía previsto reunirse con el candidato Arévalo.

Tras el encuentro con la Fiscalía, ésta emitió un comunicado en el que recoge la justificación de sus actuaciones. "Durante la reunión, el señor Almagro pudo conocer de la fuente oficial las múltiples ilegalidades que se han advertido a través de la investigación del caso", iniciaba el mensaje.

Y cita como irregularidades la " falsificación de firmas y nombres en las hojas de adhesión de aproximadamente 5 mil personas, la adhesión de al menos 12 personas fallecidas, asignación de la huella digital a varias personas, irregularidades en las hojas de adhesion, entre otras ilegalidades que vulneraron gravemente los derechos humanos de cientos de guatemaltecos".

La Fiscalía, además, le mostró el expediente de investigación sobre Semilla al secretario de la OEA y le aseguró que continuaría con las investigaciones.

En contraste, el partido Semilla ha denunciado que la Fiscalía no le da acceso a la carpeta de investigación, lo que dificulta su defensa. Tras allanamientos al TSE, la Fiscalía secuestró los documentos originales de la conformación del partido, hecho que también fue denunciado por el partido diciendo que no hubo cadena de custodia adecuada, por lo que desconfían de la Fiscalía.

Para Luis Mack, profesor de Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la visita de Almagro tiene sus razones e intenciones. "Almagro es un aliado de cualquier gobierno, siempre ha sido así; quizás por eso la estrategia de gobierno de pedirle que venga al país para conocer la situación", opinó Mack.

El académico dijo que espera equivocarse, pero creo que la intención del gobierno es la de ganar tiempo para no recibir sanciones de la OEA ni para que se aplique la carta democrática, que es un fuerte llamado de esa instancia al gobierno a defender la democracia.

"Puede ser que la estrategia que consideran es que, siendo el secretario un aliado, temeroso y progobierno, se desactive temporalmente algún tipo de sanción o condena. Además, si éste presenta algún tipo de reporte tibio, no va a pasar nada; está todo como muy medido", consideró Mack. "De todas maneras es presión al gobierno, pero en la parte diplomática se pueden desactivar las sanciones".

El miércoles se hizo pública una encuesta de intención de voto colocando a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla como favorito con un 63%, frente a la candidata Sandra Torres con un 37% de intención.

La encuesta fue realizada por la encuestadora Cid Gallup, a petición de la Fundación guatemalteca Libertad y Desarrollo, entre el 18 y 27 de julio de 2023 con una muestra de entre 1,242 ciudadanos mayores de 18 años aptos para votar y con un nivel de confianza del 95% y de error del +-2.8%.