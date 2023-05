AP gana dos Pulitzer

Nueva York.- The Associated Press ganó dos premios Pulitzer de periodismo el lunes, en servicio público y fotografía de noticias de última hora, por la cobertura de la guerra en Ucrania que incluyó imágenes impresionantes del asedio de Rusia en la ciudad de Mariúpol.

The New York Times también fue reconocido con un premio de reportaje internacional por su cobertura de los asesinatos de fuerza rusas en la ciudad ucraniana de Bucha. Otros premios Pulitzer fueron otorgados por el trabajo realizado en torno a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el fallo del caso Roe vs. Wade sobre el aborto, a la política del gobierno estadounidense para separar a los niños migrantes de su familia en la frontera, y sobre el gasto social en Mississippi.

Los Angeles Times, The New York Times y el Washington Post también recibieron dos premios respectivamente.

Para su premio al servicio público, la junta del Pulitzer reconoció el trabajo del periodista de video de la AP, Mstyslav Chernov, del fotógrafo Evgeniy Maloletka, de la productora de video Vasilisa Stepanenko y de la reportera Lori Hinnant. Durante casi tres semanas, la AP fue el único medio de comunicación internacional en Mariúpol, y captó imágenes notables como una mujer embarazada herida que era trasladada a toda prisa para recibir ayuda médica, y de fuerzas rusas disparando contra objetivos civiles.