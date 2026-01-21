Apagón de internet en Irán causa estragos a negocios

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Los iraníes han estado luchando durante casi dos semanas con el apagón de internet más largo y completo de su historia, uno que no solo ha restringido su acceso a la información y al mundo exterior, sino que también está asfixiando a muchos negocios que dependen de la publicidad en línea.

Las autoridades cortaron el acceso a internet el 8 de enero cuando las protestas a nivel nacional llevaron a una brutal represión que según activistas ha matado a más de 4.000 personas, y cuya cifra real podría ser más alta. Desde entonces, ha habido un acceso mínimo al mundo exterior, con la conectividad restaurada en los últimos días solo para algunos sitios web nacionales. Google también comenzó a funcionar parcialmente como motor de búsqueda, con la mayoría de los resultados inaccesibles.

Las autoridades no han ofrecido un cronograma para el regreso de internet, lo que ha llevado a temores por parte de las empresas en todo el país sobre su futuro.

Un dueño de una tienda de mascotas en Teherán, que habló bajo condición de anonimato como otros por temor a represalias, declaró que su negocio había caído un 90% desde las protestas. "Antes de eso, yo vendía principalmente en Instagram y Telegram, a los cuales ya no tengo acceso. El gobierno ha propuesto dos alternativas nacionales. El punto es que nuestros clientes no están allí, no las usan".

