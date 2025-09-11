Aprobada Vacuna para Koalas que los Protege de la Clamidia

MELBOURNE, Australia (AP) — Una agencia reguladora aprobó la primera vacuna de su tipo a nivel mundial para proteger a los koalas de infecciones por clamidia, las cuales están causando la infertilidad y la muerte en esta icónica especie nativa que está en peligro de extinción en algunas partes de Australia.

La vacuna de una sola dosis fue desarrollada por la Universidad de la Costa del Sol, en el estado de Queensland, luego de más de una década de investigación encabezada por el profesor de microbiología Peter Timms.

La investigación demostró que la vacuna redujo la probabilidad de que los koalas desarrollen síntomas de clamidia durante su edad reproductiva y disminuyó en al menos un 65% la mortalidad a causa de la enfermedad en poblaciones silvestres.

La reciente aprobación por parte de la agencia reguladora de medicina veterinaria de Australia significa que la vacuna podrá ser utilizada a partir de ahora en hospitales de vida silvestre, clínicas veterinarias y en el campo para proteger a los koalas más vulnerables del país, señaló Timms el miércoles.

"Sabíamos que una vacuna de una sola dosis, sin la necesidad de un refuerzo, era la respuesta para reducir la rápida y devastadora propagación de esta enfermedad, la cual representa hasta la mitad de las muertes de koalas en todas las poblaciones silvestres de Australia", afirmó Timms en un comunicado.

"Algunas colonias individuales se acercan cada día más a la extinción local, particularmente en el sureste de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde las tasas de infección dentro de las poblaciones suelen rondar el 50% y en algunos casos pueden alcanzar hasta el 70%", añadió Timms.

Deborah Tabart, presidenta de la organización benéfica de conservación Australian Koala Foundation, dijo que los recursos que se invierten en vacunar a los koalas deberían redirigirse a salvar su hábitat.

"Arriesgándome a sonar frívola, ¿cómo puede ser alguien tan iluso como para pensar que se puede vacunar a 100.000 animales? Es simplemente ridículo", señaló Tabart el viernes.

La fundación de Tabart calcula que hay menos de 100.000 koalas en estado salvaje. El Programa Nacional de Monitoreo de Koalas, que cuenta con respaldo del gobierno, estimó el año pasado que había entre 224.000 y 524.000 koalas.

"Reconozco que la clamidia es un problema para los koalas, pero también quiero que la gente entienda que están enfermos porque no tienen hábitat", reiteró Tabart.

El Consejo de Conservación de Queensland, una organización que reúne a más de 50 grupos ambientalistas de todo el estado, aplaudió la llegada de la vacuna. Pero el director del consejo, Dave Copeman, respaldó el enfoque de Tabart de preservar el hábitat de los koalas.

"Es una muy buena noticia. La clamidia es uno de los principales factores de estrés que han aumentado la presión sobre las poblaciones de koalas", señaló Copeman.

"Los koalas estaban en riesgo antes de los brotes de clamidia, y seguirán en riesgo incluso si manejamos la clamidia a la perfección, porque seguimos destruyendo su hábitat", añadió.

Los koalas están catalogados como especie en peligro de extinción en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur, así como en el Territorio de la Capital Australiana, siendo su principal amenaza la pérdida de hábitat por incendios forestales y la expansión urbana. La clamidia puede causar infecciones del tracto urinario, infertilidad, ceguera y muerte.

El tratamiento con antibióticos puede afectar la capacidad de un koala infectado para digerir las hojas de eucalipto, su única fuente de alimento, lo que lleva a la inanición, señaló la universidad en un comunicado.

La investigación ha contado con el apoyo del gobierno federal y de los gobiernos de Nueva Gales del Sur y de Queensland.

El Ministro de Medio Ambiente a nivel federal, Murray Watt, dijo que su gobierno había contribuido al desarrollo de la vacuna a través del Saving Koalas Fund, de 76 millones de dólares australianos (50 millones de dólares estadounidenses).

"Sabemos que los koalas necesitan ayuda para combatir enfermedades como la clamidia. Es una amenaza generalizada que impacta su salud reproductiva y causa infertilidad", explicó Watt en un comunicado.

Los koalas son marsupiales australianos icónicos, como los wombats y los canguros. Pasan la mayor parte de su tiempo comiendo y durmiendo en árboles de eucalipto, y sus patas tienen dos pulgares opuestos para ayudarles a sujetarse y trepar árboles.

Las poblaciones silvestres de koalas en Australia han disminuido drásticamente en las últimas dos décadas.

Enfrentando amenazas como las enfermedades, pérdida de hábitat, cambio climático y atropellamientos en caminos, los koalas podrían extinguirse para 2050, según una evaluación realizada por el gobierno de Nueva Gales del Sur en 2020.