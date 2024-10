Impacto político de Kamala Harris en árabes estadounidenses

DEARBORN, Michigan, EE.UU. (AP) — Tazones de labneh y bandejas de pan con za´atar cubrían las mesas en un restaurante libanés cerca de Detroit, pero nadie parecía tener mucho apetito. Por un lado estaban los principales emisarios de Kamala Harris para la comunidad árabe estadounidense. Por el otro, líderes locales que explicaban, una vez más, por qué muchos en la comunidad no podían votar por la vicepresidenta debido a la guerra en Gaza.

"Amo este país, pero te diré, nunca hemos estado tan decepcionados de este país como lo estamos ahora", dijo Nabih H. Ayad, presidente de la Liga de Derechos Civiles Árabe Americana. "Queríamos darle al Partido Demócrata la oportunidad de hacer algo, y no lo han hecho".

"La línea que no podemos cruzar", dijo Ayad, "es el genocidio".

Nasrina Bargzie y Brenda Abdelal, quienes fueron contratadas por la campaña de Harris para liderar el alcance a los árabes y musulmanes, escuchaban atentamente pero dijeron poco en respuesta.

Si Harris pierde Michigan y la elección presidencial la próxima semana, son conversaciones como esta las que podrían explicar por qué. El área de Detroit tiene la mayor concentración de árabes-estadounidenses del país, y los demócratas temen que Harris pagará un alto precio político por el apoyo de Estados Unidos a Israel, que rechaza las acusaciones de que sus operaciones militares en Gaza constituyen un genocidio.

Los miembros de la comunidad que normalmente apoyan a los demócratas dijeron que enfrentan una decisión imposible: castigar a Harris por lo que ven como complicidad en la muerte de al menos 43.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, o soportan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo cual temen que reviva la discriminación hacia su comunidad.

Un recordatorio de la complejidad de la situación llegó en Ann Arbor el lunes por la noche, cuando Harris celebró un mitin de campaña. Assad Turfe, uno de los pocos funcionarios árabe-estadounidenses en Michigan que ha respaldado a la vicepresidenta, dijo que su comunidad necesita a alguien "que nos vea, que nos entienda y que dé voz a nuestro dolor", agregando que "sin duda Kamala Harris es esa líder".

Pero cuando Harris comenzó sus comentarios, manifestantes pro-palestinos interrumpieron cantando, "Israel bombardea, Kamala paga, ¿cuántos niños has matado hoy?" Harris respondió, "chicos, los escucho" y "todos queremos que esta guerra termine lo antes posible".

No está claro cuántos escépticos podrá convencer Harris, especialmente porque no ha propuesto ningún cambio concreto en la política de Estados Unidos hacia Israel o la guerra en Gaza. Hace cuatro años, Joe Biden ganó por un margen de 3 a 1 en Dearborn, donde casi la mitad de los 110.000 residentes son de ascendencia árabe. Ahora los demócratas están preocupados de que algunos de estos votantes opten por Trump o candidatos de terceros partidos como Jill Stein.

"Están divididos. Hay quienes votarán por Harris, reconociendo que podrían obtener un asiento en la mesa", dijo el representante demócrata por California Ro Khanna, quien convocó la reciente reunión en el restaurante libanés en sus esfuerzos por ayudar a la campaña de Harris. "Pero hay un grupo que votará por Stein o se quedará en casa. Luego hay una minoría que votará por Trump".

Trump ha asegurado una serie de respaldos de musulmanes en la zona, incluidos dos alcaldes demócratas que representan ciudades con mayoría musulmana fuera de Detroit. Llevó a varios musulmanes al escenario en un mitin en el área metropolitana de Detroit el sábado.

Argumenta que pondrá "fin a las guerras interminables" y señala los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con varias naciones árabes durante su presidencia. También se ha burlado de la alianza de Harris con la exrepresentante Liz Cheney, una republicana conservadora cuyo padre, el exvicepresidente Dick Cheney, fue una fuerza clave detrás de la invasión estadounidense de Irak. Harris está haciendo campaña con Liz Cheney para tratar de atraer a republicanos moderados desencantados por Trump en Michigan y otros lugares.

Pero muchos líderes árabe-estadounidenses, incluso aquellos que no han respaldado a Harris, siguen siendo profundamente negativos hacia Trump y dicen que los respaldos a Trump no reflejan a la mayoría de la comunidad. También recuerdan su llamado a un "cierre total y completo" de musulmanes que ingresen al país y sus restricciones de viaje a visitantes de países de mayoría musulmana. Y algunos señalan que Trump ha sugerido que daría a Israel aún más libertad para atacar a sus rivales en la región.

Turfe, un libanés-estadounidense y el subdirector ejecutivo del condado de Wayne, está entre los pocos líderes árabe estadounidenses en Michigan que han respaldado a Harris. Dice que es para asegurar que la comunidad no regrese a una presidencia de Trump que "abrió viejas heridas para la generación que vivió esos años posteriores al 11 de septiembre".

Turfe dijo que fue despertado por agentes de inmigración en 2005 cuando vinieron a detener a su esposa, quien había llegado al país cuando tenía 2 años y no sabía que no tenía ciudadanía legal.

"Vinieron por ella y destrozaron mi familia", dijo.

Luego, en 2006, las dos abuelas de Turfe murieron en Líbano mientras Israel luchaba con Hezbollah en una guerra respaldada por el presidente George W. Bush.

Turfe dijo que su comunidad era principalmente republicana hasta esos años. Pero los miembros se movieron hacia los demócratas durante la presidencia de Barack Obama y luego ayudaron a Biden a vencer a Trump en 2020.

Esos lazos políticos ahora están rotos.

Hamas atacó Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 israelíes y secuestrando a más de 200 rehenes. Israel lanzó su ofensiva poco después con apoyo militar y diplomático de la administración de Biden.

A medida que aumentaban las bajas civiles en Gaza, los demócratas anti-guerra en Michigan y otros lugares lanzaron un movimiento de voto de protesta en las primarias demócratas. Obtuvieron más de 100.000 votos "no comprometidos", con la mayoría proveniente de ciudades de mayoría musulmana del estado como Dearborn.

Turfe formó parte del movimiento "no comprometido" mientras Biden se postulaba para la reelección, pero dijo que cambió de opinión cuando Harris se convirtió en la nominada. La respaldó en agosto y la conoció antes de un mitin cerca de Detroit en octubre.

Dijo que le contó a Harris sobre la muerte de sus abuelas hace casi dos décadas, y "sentí su empatía".

"Ella sintió mi dolor", dijo Turfe.

El respaldo de Turfe ha provocado una reacción adversa. En las redes sociales, imágenes manipuladas lo acusan de respaldar atrocidades en Gaza. También ha recibido mensajes de texto que lo etiquetan como traidor. Relaciones de larga data en su ciudad natal de Dearborn se han tensado.

Suehaila Amen, residente de Dearborn, está acostumbrada a que su comunidad esté en el centro de atención nacional, habiendo protagonizado la serie de realidad de TLC de 2012 "All-American Muslim". Una demócrata de toda la vida, Amen dijo que no votará por Harris.

"Quieren enviar a su gente para venir y ver cómo nos sentimos porque ahora tienen miedo de que vayan a perder un estado pendular", dijo Amen, quien vivió en Líbano de 2017 a 2021. "Pero, ya sabes, si ella pierde, será por su propia mano, y se lo merecerá".

Amen dijo que no quiere que Trump gane pero "al final del día, tengo que poder dormir por la noche".

Harris hizo una desacostumbrada referencia a la lucha de Israel contra Hamás y Hezbollah durante un discurso reciente en el condado de Oakland, fuera de Detroit.

"Este año ha sido muy difícil, dada la magnitud de muerte y destrucción en Gaza y dadas las bajas civiles y el desplazamiento en Líbano", dijo. La muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, dijo, "puede y debe ser un punto de inflexión".

Harris también dijo que está "muy orgullosa de tener el apoyo" de Turfe y otros líderes musulmanes.

Pero Harris no ha pedido ninguna reducción en el flujo de armas de Estados Unidos a Israel, y su campaña no permitió que un orador pro-palestino subiera al escenario en la Convención Nacional Demócrata de agosto, una demanda clave del movimiento "no comprometido".

Khanna, un demócrata progresista de California, ha mantenido un contacto cercano con líderes árabes-estadounidenses en el área metropolitana de Detroit durante meses y recibió el premio "Perfil de Coraje" de la Liga de Derechos Civiles Árabe Americana este verano. Khanna es hindú pero dijo que el trasfondo de su familia le ha dado experiencias compartidas con los árabes.

Durante la reunión del 26 de octubre con líderes árabe-estadounidenses, Khanna se sentó junto a activistas de Harris mientras reconocía que "no se ha hecho lo suficiente" por Harris para ayudar a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

"Si Trump es elegido, gente como yo no estará en ninguna de las salas", dijo Khanna. "Harris nos da a gente como nosotros un asiento en la mesa para abogar por ustedes".

Es el tipo de mensaje que resuena con Mike Musheinesh, un palestino estadounidense que tiene su propia tienda de autopartes y asistió a la reunión. Dijo que la comunidad debería votar por Harris "incluso si tenemos que taparnos la nariz".

"Si queremos un asiento en la mesa, necesitamos ayudarla a cruzar la línea de meta", dijo.