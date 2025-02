Impacto de los aranceles de Trump en el comercio internacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que las acciones emprendidas por México para evitar la imposición de aranceles "no son suficientes".

En entrevista con Bret Baier para Fox News, previo al Super Bowl, el periodista dijo a Trump: "Usted anunció aranceles a Canadá y México. Inmediatamente, obtuvo acciones de ambos en materia de seguridad fronteriza e interdicción de drogas".

Trump respondió: "Así fue. Mucha acción".

Baier preguntó entonces: "¿Es suficiente?"

Pero Trump dijo que "no, no es lo suficientemente bueno. No es sostenible y voy a cambiar esa situación".

La semana pasada, Trump amenazó con imponer duros aranceles a México y Canadá, pero los retrasó 30 días después de que ambos países se comprometieron a tomar medidas.

México se comprometió a reforzar frontera con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a reforzar la frontera con 10 mil miembros de la Guardia Nacional de su país y dijo que a su vez el gobierno estadounidense se comprometería a "trabajar para detener el tráfico de armas de alto poder hacia México".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su gobierno nombraría un zar del fentanilo, incluiría a los cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas y pondría en marcha una "Fuerza de Ataque Conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el blanqueo de dinero".

Este mismo domingo, en diálogo con medios a bordo del Air Force One, mientras se dirigía al Super Bowl, Trump adelantó que este lunes anunciará que impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio.

"Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%", señaló. Cuando se le preguntó sobre el aluminio, respondió que "el aluminio también" estará sujeto a las penalizaciones comerciales.

Trump también reafirmó que anunciaría "aranceles recíprocos" —"probablemente el martes o miércoles"— lo que significa que Estados Unidos impondrá aranceles de importación a productos en casos donde otro país haya impuesto aranceles a los bienes estadounidenses.

"Si nos están cobrando 130% y nosotros no les cobramos nada, no va a seguir así", les dijo a los periodistas.

En la entrevista con Baier, Trump se quejó de que "¡tenemos un déficit con México de 350 mil millones de dólares! No voy a hacer eso. No voy a permitirlo".