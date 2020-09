Argelia supera la barrera de los 50 mil contagios de coronavirus

Argelia superó hoy la barrera de los 50.000 contagios de coronavirus después de registrar 197 nuevos casos durante las últimas 24 horas, lo que mantiene la tendencia a la baja que comenzó a finales de agosto.



El número de fallecidos alcanzó los 1.679 mientras 35.180 personas han superado los síntomas de la COVID-19.



Pese al ligero descenso en el número de contagios, las autoridades argelinas no se han pronunciado hasta el momento sobre la apertura de las fronteras, cerradas desde mediados de marzo a excepción de la repatriación de 8.000 ciudadanos bloqueados en el extranjero.



En una entrevista concedida este domingo a la televisión estatal, el presidente del país, Abdelmadjid Tebboune, aseguró que "la decisión será científica y no política" y rechazó anunciar una fecha exacta.



"Hemos elegido proteger primero al ciudadano mientras que otros países han elegido otras opciones, especialmente la economía", insistió el mandatario, que criticó la "grave" decisión de algunos gobiernos de abrir las fronteras antes de volver al confinamiento.



La misma incertidumbre gira entorno al regreso a las aulas de los 10 millones de estudiantes, previsto el 4 de octubre y que ha sido aplazado sin nueva fecha. En este sentido, Tebboune evocó la posibilidad de un retorno según la situación epidemiológica de cada región, "no tiene por qué ser una fecha nacional".



"Es una decisión que tomaremos con nuestros médicos", zanjó el jefe de Estado.



Sin embargo, se mantiene el referéndum popular sobre el proyecto de reforma de la Constitución que se celebrará el primero de noviembre, que coincide con el 58 aniversario de la independencia del país . Ese mismo día está previsto también la inauguración de la Gran Mezquita de Argel, la mayor mezquita de África y la tercera más grande del mundo después de la de Medina y la Meca.



Argelia es el país más afectado de la región central del norte de África frente a sus vecinos Túnez y Libia, que registraron hoy 10.700 y 28.000 casos positivos respectivamente.