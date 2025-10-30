Argentina rompe tradición y vota en contra del embargo a Cuba

BUENOS AIRES, Argentina (ANSA/EL UNIVERSAL).- Argentina votó este miércoles por primera vez en su historia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo económico a Cuba, una iniciativa que se presenta anualmente y que fue aprobada con el respaldo de 165 países.

Solo siete naciones, entre ellas Argentina bajo el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei, se opusieron a la moción, rompiendo así con una larga tradición del país de apoyar estas votaciones, informó el portal del diario "Página 12".

Estados Unidos lideró el rechazo, junto con Israel, gobernado por Benjamín Netanyahu, y Hungría, bajo Viktor Orbán. También se unieron a la oposición Ucrania, Paraguay y Macedonia del Norte.

Además, 12 países optaron por la abstención, incluidos Polonia, Moldavia, Rumania, Ecuador, Estonia, Bosnia-Herzegovina, Albania, República Checa, Costa Rica, Marruecos y Lituania.

A lo largo de los años, los gobiernos argentinos anteriores se habían manifestado consistentemente en contra del bloqueo, lo que hace que la decisión de Milei represente un cambio significativo en la política exterior del país.

Hasta el 2022, Argentina era un aliado de Cuba en el rechazo al embargo.

Este giro podría debilitar la posición de Argentina en su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, ya que contradice principios del derecho internacional, un argumento central en su litigio con el Reino Unido.

La ley 24.871, promulgada en 1997, establece que las leyes extranjeras que intenten generar efectos extraterritoriales a través de un bloqueo económico son "absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos" en el territorio nacional.

Este cambio en la política exterior de Argentina parece alinearlo con la administración de Donald Trump, que ha proporcionado apoyo financiero a Milei. La votación sugiere que esta ayuda podría estar condicionada a la postura del país en foros internacionales, marcando un nuevo rumbo en las relaciones diplomáticas argentinas.