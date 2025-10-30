logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel restableció el alto al fuego

Previos ataques en Gaza causaron 104 muertos, 46 de ellos niños

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Israel restableció el alto al fuego

Deir Al Balah, Gaza.- El Ejército de Israel anunció el restablecimiento del alto fuego en la Franja de Gaza tras llevar a cabo intensos ataques aéreos nocturnos en todo el territorio palestino que causaron 104 muertos, incluyendo 46 niños, según funcionarios locales de salud.

Los ataques —los más letales desde que la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre— fueron el desafío más serio al frágil acuerdo hasta la fecha.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ordenó los ataques tras acusar a Hamás de violar el acuerdo al entregar partes de cuerpos que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado antes en la guerra. La situación empeoró con la muerte de un soldado israelí durante un tiroteo en Rafah, la ciudad más al sur del sitiado enclave palestino.

Hamás negó cualquier participación en el tiroteo mortal y, a su vez, acusó a Israel de “una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”. Además, afirmó que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén debido a los ataques.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, dijo que Hamás era responsable de las consecuencias de su incumplimiento del acuerdo y atribuyó el alto número de fallecidos a que el grupo insurgente utiliza a civiles como escudos humanos.

Hamás respondió de manera similar el miércoles, diciendo que los ataques israelíes revelan “una clara intención israelí de socavar el acuerdo de alto el fuego e imponer nuevas realidades por la fuerza”. El grupo también dijo en un comunicado que “Estados Unidos está ofreciendo a Netanyahu una tapadera política para continuar con su agresión en Gaza”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Israel restableció el alto al fuego
Israel restableció el alto al fuego

Israel restableció el alto al fuego

SLP

AP

Previos ataques en Gaza causaron 104 muertos, 46 de ellos niños

EU compartirá tecnología a Surcorea
EU compartirá tecnología a Surcorea

EU compartirá tecnología a Surcorea

SLP

AP

Condenan embargo a Cuba, por 33° año
Condenan embargo a Cuba, por 33° año

Condenan embargo a Cuba, por 33° año

SLP

AP

Hallan botella con mensajes de la IGM
Hallan botella con mensajes de la IGM

Hallan botella con mensajes de la IGM

SLP

AP