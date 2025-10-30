Israel restableció el alto al fuego

Deir Al Balah, Gaza.- El Ejército de Israel anunció el restablecimiento del alto fuego en la Franja de Gaza tras llevar a cabo intensos ataques aéreos nocturnos en todo el territorio palestino que causaron 104 muertos, incluyendo 46 niños, según funcionarios locales de salud.

Los ataques —los más letales desde que la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre— fueron el desafío más serio al frágil acuerdo hasta la fecha.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ordenó los ataques tras acusar a Hamás de violar el acuerdo al entregar partes de cuerpos que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado antes en la guerra. La situación empeoró con la muerte de un soldado israelí durante un tiroteo en Rafah, la ciudad más al sur del sitiado enclave palestino.

Hamás negó cualquier participación en el tiroteo mortal y, a su vez, acusó a Israel de “una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego”. Además, afirmó que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén debido a los ataques.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, dijo que Hamás era responsable de las consecuencias de su incumplimiento del acuerdo y atribuyó el alto número de fallecidos a que el grupo insurgente utiliza a civiles como escudos humanos.

Hamás respondió de manera similar el miércoles, diciendo que los ataques israelíes revelan “una clara intención israelí de socavar el acuerdo de alto el fuego e imponer nuevas realidades por la fuerza”. El grupo también dijo en un comunicado que “Estados Unidos está ofreciendo a Netanyahu una tapadera política para continuar con su agresión en Gaza”.