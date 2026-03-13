Arremete contra sinagoga en EU

West Bloomfield, Michigan.- Un hombre armado con un fusil embistió su vehículo contra una de las sinagogas reformistas más grandes del país en un suburbio de Detroit y fue abatido a tiros por agentes de seguridad el jueves, indicaron fuentes.

El vehículo se incendió luego de estrellarse contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan, según una persona familiarizada con el asunto que habló con la AP.

El agresor atravesó un conjunto de puertas y entró en un pasillo donde algo en el vehículo se encendió, detalló un jefe policial.

"Se desplazaba con un propósito por el pasillo, por lo que se logra apreciar en el video", dijo el jefe de policía del condado Oakland, Mike Bouchard.

En los minutos posteriores al ataque, se podía ver humo saliendo en grandes bocanadas de la sinagoga, que también alberga un centro de primera infancia.

"No hubo niños ni personal heridos en absoluto", resaltó Bouchard. Agregó que un agente de seguridad fue golpeado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida.

La sinagoga tiene múltiples agentes de seguridad, dijo, y al menos uno disparó contra el sujeto agresor.

"No podemos decir qué lo mató en este momento, pero el personal de seguridad sí se enfrentó al sospechoso con disparos", dijo el jefe policial, que agregó que era posible que el agresor se hubiera suicidado o hubiera muerto de alguna otra manera. Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que EU e Israel iniciaron una guerra con Irán con ataques con misiles el 28 de febrero.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que dijo que estaba siguiendo los acontecimientos.

"Esto es desgarrador", expresó la gobernadora. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz".

Temple Israel cuenta con 12,000 miembros, según su sitio web. Ofrece programas educativos para familias y adultos.