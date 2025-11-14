Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago

CHICAGO (AP) — Las autoridades arrestaron el viernes a 21 manifestantes fuera de una instalación federal de inmigración en el área de Chicago que, según los activistas, funciona como un centro de detención de facto y está plagada de condiciones inhumanas.

El departamento de policía del condado de Cook informó que los arrestos se realizaron al mediodía y que ya trabaja en la verificación de identidades y posibles cargos.

Momentos antes del enfrentamiento, los manifestantes cantaban y coreaban consignas. Alrededor de las 10 de la mañana, un numeroso grupo de personas, sabiendo que serían arrestadas, presuntamente cruzó la barrera de protesta e intentó acercarse a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Algunos manifestantes llevaban carteles que decían: "El amor de Dios no conoce fronteras" y "Dios exige libertad". Algunos de ellos oraban. La multitud contaba con unas 300 personas antes de comenzar a dispersarse.

Entre las autoridades participantes estaban la Policía Estatal de Illinois y el departamento de policía del condado de Cook.

La instalación, ubicada en Broadview, Illinois, ha sido el sitio de frecuentes protestas, particularmente los viernes, contra una ofensiva federal de inmigración denominada "Operación Midway Blitz". Desde septiembre, más de 3.200 personas sospechosas de violar las leyes de inmigración han sido arrestadas en el área metropolitana de Chicago.

Las agresivas tácticas utilizadas por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) e ICE han sido repetidamente criticadas a través de impugnaciones legales y protestas en las calles.