logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Fotogalería

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago

Arresto de manifestantes en Chicago en medio de protestas contra las tácticas de ICE y CBP.

Por AP

Noviembre 14, 2025 03:34 p.m.
A
Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago

CHICAGO (AP) — Las autoridades arrestaron el viernes a 21 manifestantes fuera de una instalación federal de inmigración en el área de Chicago que, según los activistas, funciona como un centro de detención de facto y está plagada de condiciones inhumanas.

El departamento de policía del condado de Cook informó que los arrestos se realizaron al mediodía y que ya trabaja en la verificación de identidades y posibles cargos.

Momentos antes del enfrentamiento, los manifestantes cantaban y coreaban consignas. Alrededor de las 10 de la mañana, un numeroso grupo de personas, sabiendo que serían arrestadas, presuntamente cruzó la barrera de protesta e intentó acercarse a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Algunos manifestantes llevaban carteles que decían: "El amor de Dios no conoce fronteras" y "Dios exige libertad". Algunos de ellos oraban. La multitud contaba con unas 300 personas antes de comenzar a dispersarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las autoridades participantes estaban la Policía Estatal de Illinois y el departamento de policía del condado de Cook.

La instalación, ubicada en Broadview, Illinois, ha sido el sitio de frecuentes protestas, particularmente los viernes, contra una ofensiva federal de inmigración denominada "Operación Midway Blitz". Desde septiembre, más de 3.200 personas sospechosas de violar las leyes de inmigración han sido arrestadas en el área metropolitana de Chicago.

Las agresivas tácticas utilizadas por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) e ICE han sido repetidamente criticadas a través de impugnaciones legales y protestas en las calles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago
Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago

Arrestan a 21 manifestantes en protesta contra instalación de inmigración en Chicago

SLP

AP

Arresto de manifestantes en Chicago en medio de protestas contra las tácticas de ICE y CBP.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU analiza asesinatos paramilitares en Darfur
Consejo de Derechos Humanos de la ONU analiza asesinatos paramilitares en Darfur

Consejo de Derechos Humanos de la ONU analiza asesinatos paramilitares en Darfur

SLP

El Universal

Las Fuerzas de Apoyo Rápido y su papel en la crisis humanitaria de Sudán son discutidas en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Presidente de Costa Rica en proceso por inmunidad legal
Presidente de Costa Rica en proceso por inmunidad legal

Presidente de Costa Rica en proceso por inmunidad legal

SLP

AP

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica solicita análisis de la inmunidad del presidente, generando controversia en el proceso.

Paradero desconocido de 19 migrantes deportados por EEUU a Ghana
Paradero desconocido de 19 migrantes deportados por EEUU a Ghana

Paradero desconocido de 19 migrantes deportados por EEUU a Ghana

SLP

AP

Abogada expresa preocupación por falta de comunicación con migrantes deportados a Ghana. Gobierno de Ghana no se pronuncia.