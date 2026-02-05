Arrestan a siete policías de Toronto por presuntos vínculos con el crimen organizado

TORONTO (AP) — Siete agentes de la policía de Toronto y uno más en el retiro fueron arrestados y acusados formalmente como parte de una investigación de crimen organizado que involucra el pago de sobornos, asociación delictuosa para cometer homicidio y tráfico de drogas, informaron las autoridades el jueves.

Los agentes habían recopilado información personal y privada de manera ilegal para distribuirla entre figuras del crimen organizado, en algunos casos a cambio de sobornos, señalaron funcionarios de la policía en una conferencia de prensa. Los miembros de la mafia usaban posteriormente esta información para llevar a cabo tiroteos y otros crímenes violentos, detallaron.

"Este es un momento doloroso e inquietante", declaró el jefe de la policía de Toronto, Myron Demkiw. "Cuando el crimen organizado penetra en el Servicio de Policía de Toronto, el daño va mucho más allá de las irregularidades inmediatas".

El subjefe de la policía regional de York, Ryan Hogan, dijo que la investigación comenzó en junio cuando la policía descubrió que miembros del crimen organizado habían elaborado un plan para asesinar a un encargado de correccionales. Señaló que los sospechosos le habían pasado información del empleado a los mafiosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hogan explicó que varios supuestos miembros del crimen organizado se presentaron en la residencia de encargado de correccionales para asesinarlo, pero en su lugar se encontraron con un contingente de la policía que fue asignado para proteger al empleado y arrestó a los presuntos mafiosos después de que chocaron contra un vehículo policial.

Añadió que era la tercera vez en 36 horas que los sospechosos habían visitado la casa, y el incidente dio origen a una investigación que reveló que los agentes de la policía de Toronto habían tenido acceso a información personal que filtraron a miembros de un grupo del crimen organizado.

Los investigadores alegan que Timothy Barnhardt, agente de la policía de Toronto, proporcionó información personal a Brian Da Costa, quien es sospechoso de varios delitos de tráfico de drogas y una de varias personas que presuntamente buscaba información confidencial.

"Afirmamos que el señor Da Costa es una figura clave en una red criminal que opera dentro del área metropolitana de Toronto, con importantes lazos internacionales", subrayó Hogan.

Los agentes de la policía de Toronto Derek McCormick, Elias Mouawad, John Madeley Jr., así como el policía jubilado y padre de éste último, John Madeley Sr., enfrentan cargos como resultado de la investigación.

Los agentes de la policía de Toronto Timothy Barnhardt, Robert Black, Saurabjit Bedi y Carl Grellette también fueron acusados por su presunta participación en una red de sobornos orquestada por Da Costa, explicó Hogan.

"Afirmamos que estos agentes en particular estaban involucrados con el señor Da Costa en el apoyo a dispensarios ilegales de cannabis al aceptar sobornos para protegerlo en última instancia de una investigación policial", declaró Hogan, agregando que algunos de los acusados presuntamente también estaban involucrados en el tráfico de cocaína.

Además de Da Costa, otros 18 sospechosos fueron arrestados como parte la investigación, incluidos dos menores de edad.

Demkiw dijo que los agentes sospechosos quedaron bajo licencia y se busca que al menos cuatro de ellos sean suspendidos sin goce de sueldo.

El jefe de la policía regional de York, Jim MacSween, dijo que era un "día sumamente decepcionante y triste" para la policía.

"Esta investigación también subraya la insidiosa corrosión del crimen organizado. Destaca cómo estos criminales encuentran una manera incluso en las instituciones más protegidas de nuestra sociedad". señaló.

Clayton Campbell, presidente del Sindicato de Policía de Toronto, señaló que estaba perturbado por las acusaciones y aclaró que el apoyo legal para los acusados en casos criminales no está garantizado y su disponibilidad se determina caso por caso.

"De hecho, no hay nada que nuestros miembros o el (Sindicato de Policía de Toronto) odien más que un policía corrupto", declaró Campbell en un comunicado.

La Junta de Servicios de Policía de Toronto, que supervisa a la policía, emitió un comunicado en el que señaló que le ha solicitado al inspector general que investigue cuestiones que incluyen cuestiones como la supervisión, selección, reclutamiento y acceso a bases de datos, entre otras.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, dijo que los residentes de Toronto merecen saber que los agentes de policía con los que tratan todos los días son de confianza.