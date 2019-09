Arrojan bomba molotov en oficina

WASHINGTON.- Una mujer arrojó una bomba molotov con la mecha encendida en el vestíbulo de una oficina de la agencia Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Oakland Park, Florida. No hubo heridos, de acuerdo con un informe del incidente enviado a funcionarios del gobierno federal y al que tuvo acceso The Associated Press.

La mujer ingresó a la oficina el viernes por la tarde y arrojó una botella llena de gasolina y con la mecha encendida. La mecha se separó de la botella y la gasolina no se encendió, según el reporte. Agentes policiales creen que el incidente no está relacionado con otros en que fueron atacadas oficinas del Departamento de Seguridad Nacional.

Ken Cuccinelli, director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo en un tuit que el incidente fue "un ejemplo más del uso de la violencia en lugar del debate de parte de aquellos que se oponen a la debida aplicación de nuestras leyes de inmigración".

La mujer, Cellicia Hunt, fue acusada de intento malicioso de dañar o destruir con fuego un inmueble federal, se lee en los documentos de la corte. La mujer de 35 años deberá comparecer ante un tribunal federal.