Asesinan al fundador de Cash App y ejecutivo de MobileCoin

Bob Lee, un ejecutivo de tecnología que creó Cash App y que actualmente era director de producto de la firma MobileCoin, fue apuñalado fatalmente en San Francisco, informaron el miércoles la plataforma de criptomonedas y la policía.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de San Francisco dijo que sus agentes respondieron el martes por la madrugada a un informe de un apuñalamiento y encontraron a un hombre de 43 años que aparentemente sufrió heridas de arma blanca. La víctima murió luego en un hospital.

La policía no identificó a la víctima, pero MobileCoin confirmó el miércoles la muerte de Lee en respuesta a un correo electrónico de The Associated Press.

"Nuestro querido amigo y colega, Bob Lee, falleció ayer a la edad de 43 años. Le sobrevive una familia amorosa y varios amigos y colaboradores cercanos", escribió el CEO de MobileCoin, Josh Goldbard, en un comunicado.

Lee estaba "hecho para el nuevo mundo", agregó Goldbard.

"Desde grandes contribuciones a Android en Google, hasta ser el primer director de tecnología de Square, en ese momento crear Cash App y trabajar con nosotros aquí en MobileCoin, Bob seguramente tuvo un impacto que durará mucho más allá de su corto tiempo en la tierra", expresó.

Inicialmente, Lee llegó a MobileCoin como inversionista y asesor antes de ser designado director de producto y ayudar a lanzar la app Moby, añadió Goldbard. Lee era el director de tecnología de la empresa de pagos digitales Square en 2013 cuando lanzó una aplicación de transferencia de dinero ahora conocida como Cash App.

Ron Conway, fundador de la firma de inversión con sede en San Francisco SV Angel, tuiteó el miércoles que la pérdida de Lee significa una tragedia inmensa.

"Mi más sentido pésame para la familia de Bob y para toda la comunidad tecnológica", manifestó Conway. "Hemos perdido a un gran innovador, inteligencia y espíritu. Oramos para que el sospechoso sea detenido rápidamente".

La declaración de la policía no proporcionó detalles sobre las circunstancias del asesinato.

"Esta es una investigación abierta y activa, por lo que no divulgamos más información", dijo en un correo electrónico Niccole Pacchetti, oficial de información pública. "Proporcionaremos más detalles cuando estén disponibles", agregó.