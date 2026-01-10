Aryna Sabalenka se clasifica para la final del torneo de Brisbane

BRISBANE, Australia (AP) — La número uno del mundo Aryna Sabalenka avanzó a la final del torneo de Brisbane por tercer año consecutivo tras derrotar el sábado 6-3, 6-4 a Karolina Muchová.

Sabalenka resolvió la semifinal en la Arena Pat Rafter en su cuarto punto de partido para avanzar a la final del domingo contra Marta Kostyuk, quien venció a la cuarta cabeza de serie Jessica Pegula por 6-0, 6-3.

Fue la tercera victoria consecutiva de Kostyuk sobre una oponente del top 10 . Llegó al partido con un solo triunfo en cinco encuentros previos contra la estadounidense.

El viernes, en una repetición de la final del Abierto de Australia del año pasado, Sabalenka rompió el servicio de Madison Keys en cinco juegos consecutivos en camino a una victoria por 6-3, 6-3. El año pasado en Melbourne Park, Keys venció a Sabalenka para ganar su primer título de Grand Slam en individuales.

El certamen en Brisbane es un evento preparatorio para el Abierto de Australia de este año, que comienza el 18 de enero.

Aunque tres puntos de partido se escaparon en medio de una ráfaga de presión tardía de la jugadora checa, Sabalenka selló la victoria cuando un tiro de Muchová se fue largo.

"Siempre trato de mantenerme en el presente", dijo la bielorrusa. "He trabajado muy duro y cada partido contra ella es apenas otra oportunidad para conseguir la victoria y estoy muy feliz de que hoy haya sido el día en que pude ganar. Ella es una gran jugadora y siempre disfruto las batallas contra ella".

Con 32 tiros ganadores y los cuatro puntos de quiebre salvados, Sabalenka buscará llevar ese impulso a su 13ª final de nivel WTA 500 el domingo.

En el torneo masculino en Brisbane, Brandon Nakashima venció a Aleksandar Kovacevic 7-6 (4), 6-4 en una semifinal entre estadounidenses. Nakashima jugará contra el ganador de la semifinal posterior entre el primer cabeza de serie Daniil Medvedev y el estadounidense Alex Michelsen en la final del domingo .

Será la primera final del ATP Tour para Nakashima en cuatro años . El estadounidense de 24 años no ha perdido un set esta semana.

"Somos muy buenos amigos", dijo Nakashima sobre Kovacevic . "Hemos estado practicando mucho el último mes más o menos y es genial verlo jugar bien en este tipo de torneos. Fue un partido súper difícil, desde el principio".