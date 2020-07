Asaltan barco hospital que brinda atención a comunidades alejadas de Colombia

Desconocidos asaltaron el barco hospital San Raffaele, que provee atención médica a comunidades alejadas del Pacífico colombiano, cuando estaba atracado en el puerto de Buenaventura, denunció este domingo la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor, propietaria de la embarcación.



"El día de ayer a las ocho y media de la noche diez sujetos fuertemente armados ingresan al muelle del barco hospital San Raffaele (...) y nos robaron diferentes equipos que nos sirven para la operatividad del barco hospital", afirmó el presidente de la Fundación, Diego Orlando Posso, a través de Facebook.



Agregó que los ladrones atacaron a los dos vigilantes que cuidaban la embarcación y se llevaron equipos de navegación, los motores de una lancha ambulancia medicalizada que aún no había sido estrenada, siete computadores y televisores.



También hurtaron dos microscopios, centrífugas, monitores de signos vitales, equipos de diagnóstico y herramientas de la sala de máquinas del barco hospital, entre otros objetos.



La Fundación manifestó que el barco y su equipo estaban preparándose para zarpar en una nueva misión médica al municipio de Guapi, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), pero que por el asalto ya no podrán "acudir al llamado de las comunidades".



"Este hecho infame que realizan contra el barco hospital no afecta a la fundación, afecta a todas las comunidades del Pacífico colombiano que se benefician de sus servicios", afirmó Posso.



Ante esta situación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se comunicó con Posso para manifestarle que las autoridades competentes ya están investigando este caso.



"Me comuniqué con el señor Diego Posso, del barco hospital, tras el aberrante hurto de elementos médicos que sirven a las comunidades del Pacífico. La Policía, junto a la Armada, trabajan en investigación para encontrar a criminales responsables de este hecho", aseveró el ministro en su cuenta de Twitter.



El barco San Raffaele fue inaugurado el 16 de Junio de 2009 en Buenaventura, que tiene el principal puerto de Colombia en el Pacífico, y fue constituido con la colaboración de la ONG italiana Aispo y "la intervención parcial" del exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba, que sobresalió en el Inter de Milán.



Su misión es brindar servicios de salud a la "población desprotegida y ubicada en lugares apartados" por medio de brigadas y jornadas de salud.