Conflicto entre Rusia y Ucrania: Incidentes y Tensiones

El Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, reivindicó el asesinato del teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, en un ataque con bomba realizado el martes en Moscú.

Kirillov, de 54 años, fue asesinado junto a su asistente, Ilya Polikarpov, cuando una bomba colocada en un patinete explotó fuera de un bloque de apartamentos.

Un oficial del SBU afirmó que la agencia estaba detrás del ataque. El oficial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para divulgar la información, describió a Kirillov como un "criminal de guerra y un objetivo completamente legítimo". El lunes, Kirillov fue acusado en ausencia por el SBU por "ordenar el uso de armas químicas prohibidas contra las Fuerzas de Defensa de Ucrania".

Rusia ha acusado a Ucrania de llevar a cabo otros ataques de alto perfil a lo largo de la guerra, que ya ha durado casi 3 años. Kiev ha insinuado su participación, pero las autoridades ucranianas se han abstenido de reivindicar públicamente los actos.

Otros ataques de alto perfil que Rusia ha atribuido a Ucrania:

Darya Dugina

La comentarista de televisión Darya Dugina, de 29 años, fue asesinada en agosto de 2022 cuando una bomba controlada a distancia, colocada en su SUV, explotó mientras conducía en las afueras de Moscú.

Muchas personas prensaban que su padre, Alexander Dugin, era el objetivo previsto. El filósofo, escritor y teórico político es un ferviente partidario de la guerra y un prominente defensor de la ideología que enfatiza los valores tradicionales, la restauración del poder de Rusia y la unidad de todos los rusos étnicos.

Ucrania negó la responsabilidad del ataque, y el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que Dugina "no es nuestra responsabilidad. No es ciudadana de nuestro país. No nos interesa".

La Agencia Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, identificó públicamente a dos sospechosos, ambos ciudadanos ucranianos.

Vladlen Tatarsky

El bloguero militar Vladlen Tatarsky fue asesinado en abril de 2023 cuando una bomba destrozó un café en el centro de San Petersburgo donde había estado hablando.

Tatarsky, de 40 años, apoyaba la guerra en Ucrania y enviaba informes periódicos desde el frente a sus seguidores de Telegram.

Nacido en la región de Donbas, el corazón industrial de Ucrania, el antiguo minero de carbón fue condenado por robo a bancos y escapó después de que una rebelión separatista respaldada por Rusia envolviera la región en 2014. Se unió a los rebeldes y luchó en el frente antes de dedicarse a escribir en blogs.

Darya Trepova, de 26 años, fue condenada por el ataque y sentenciada a 27 años de prisión tras ser vista en cámara entregando una pequeña estatua a Tatarsky, la cual explotó poco después. Trepova declaró que no sabía que el regalo contenía una bomba.

Zakhar Prilepin

El escritor nacionalista ruso Zakhar Prilepin evitó por poco la muerte en un atentado con coche bomba en la región de Nizhny Novgorod de Rusia en mayo de 2023. Su conductor murió, mientras que Prilepin fue hospitalizado con varios huesos rotos, pulmones magullados y otras lesiones.

Prilepin, conocido por su apoyo a la guerra, fue sancionado por la Unión Europea.

Un tribunal ruso halló culpable al ucraniano Alexander Permyakov y lo condenó a cadena perpetua. La Comisión de Investigación de Rusia lo acusó de trabajar bajo las órdenes de Kiev.

Stanislav Rzhitsky

El excomandante de submarino Stanislav Rzhitsky fue asesinado a tiros en julio de 2023 mientras corría en Krasnodar, Rusia.

Medios ucranianos informaron que Rzhitsky era uno de los seis comandantes de submarinos capaces de lanzar los misiles de largo alcance que impactaron Vinnytsia, Ucrania, un año antes, matando a 23 personas e hiriendo a más de 100.

Cuando murió, Rzhitsky era subdirector de una oficina de movilización militar en Krasnodar. Medios de comunicación rusos informaron que el hombre, de 42 años, usaba regularmente una aplicación de monitoreo de ejercicio que pudo haber sido utilizada para rastrear sus movimientos.

Kyrylo Budanov, jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, negó la participación de Kiev en la muerte. Sin embargo, la agencia también publicó detalles sobre el asesinato, entre ellos, la hora del ataque y el número de disparos efectuados. Sergei Denisenko, de 64 años y nacido en Ucrania, fue arrestado más tarde.

Illia Kyva

Kyva, un legislador ucraniano que huyó a Rusia poco después de la invasión a gran escala, fue hallado muerto cerca de Moscú en diciembre de 2023 con una herida de bala en la cabeza.

Kyva, de 46 años, era una figura política controvertida en Ucrania antes de la guerra, y a menudo aparecía en programas de debate y discusiones en televisión afines al Kremlin. Un mes antes de su muerte, un tribunal ucraniano lo encontró culpable en ausencia de traición y lo condenó a 14 años de prisión.

Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, dijo después de la muerte de Kyva que "el mismo destino les espera a otros traidores de Ucrania". No dijo quién estaba detrás del asesinato. La Comisión de Investigación del estado de Rusia abrió una investigación, pero no se han presentado cargos.

Sergei Yevsyukov

Sergei Yevsyukov, antiguo director de una prisión que albergaba prisioneros de guerra ucranianos, fue asesinado el 9 de diciembre cuando una bomba explotó bajo un auto en la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia, informaron medios ucranianos. Otra persona resultó herida en la explosión.

Yevsyukov había dirigido la Prisión de Olenivka, donde docenas de prisioneros de guerra murieron en un ataque con misiles en julio de 2022. Más tarde fue acusado en ausencia por las autoridades ucranianas de "tortura masiva".

Las autoridades rusas dijeron el sábado que habían detenido a un sospechoso en el ataque.

Mikhail Shatsky

Medios ucranianos informaron el 12 de diciembre que el diseñador de misiles ruso, Mikhail Shatsky, fue asesinado a tiros en un parque suburbano de Moscú. Shatsky trabajaba en la Oficina de Diseño Experimental de Moscú Mars, donde, según se informa, supervisaba la modernización de los misiles de crucero.

Varios medios de comunicación ucranianos informaron que Shatsky había sido asesinado mientras caminaba en el bosque de Kuzminsky, cerca de su casa. Los medios de comunicación rusos informaron sobre un alboroto en la misma área el día en que se reportó la muerte de Shatsky, pero no dieron más detalles.