Así es la red social de Donald Trump

El pasado 6 de enero, cuando el congreso de Estados Unidos confirmó el triunfo de Joe Biden, varios manifestantes tomaron de manera agresiva el Capitolio argumentando que se había perpetrado un fraude electoral. A pesar de la violencia, el entonces presidente estadounidense Donald Trump publicó mensajes en las redes sociales que se interpretaron como un apoyo a los inconformes, por lo que plataformas como Twitter, Facebook y YouTube eliminaron el contenido y restringieron sus cuentas. El mandatario quedó fuera de prácticamente todas las redes sociales y, asegurando que había censura prometió crear su propia alternativa, misma que ha sido lanzada esta semana.

Desde marzo pasado se había afirmado que el expresidente estaba cerca de presentar su red social en la que habría total libertad de expresión. Este martes, Donald Trump lanzó una nueva sección de su sitio web que es, esencialmente, un blog de edición estándar.

La plataforma tiene el estilo de Twitter, solo que está alojada como un blog. Las personas pueden registrarse para entrar en la plataforma, para ello es necesario que compartan su correo electrónico y número de teléfono.

Por ahora lo único que permite hacer es ver los mensajes de publica Trump, pero se espera que pronto se puedan ver más imágenes y videos, incluso cuenta con un botón de "Me gusta", que por ahora no parece estar activado.

Los usuarios de esta plataforma tienen la opción de compartir las publicaciones que ven, en Facebook y Twitter. Aunque, quienes ya la han probado, comparten que la herramienta para compartir en Twitter no funciona actualmente, pero Facebook sí permite a las personas compartir las publicaciones de la red social de Trump.

Aún así, un portavoz de Twitter le dijo al medio estadounidense, The Verge: "en general, se permite compartir contenido del sitio web siempre que el material no cumpla con las Reglas de Twitter". Facebook no ha compartido su posición al respecto.

Hay que señalar que, aunque la plataforma se lanzó formalmente este martes, hay publicaciones que datan del 24 de marzo. Por cierto, la última publicación de Trump es un video que anuncia su nueva plataforma, y la llama "un lugar para hablar con libertad y seguridad, directamente desde el escritorio de Donald J. Trump". Según Fox News, Trump "eventualmente" podrá comunicarse directamente con sus partidarios, aunque no está claro cómo sucederá.

La plataforma parece haber sido construida por Campaign Nucleus, una empresa de servicios digitales pensada para administrar de manera eficiente campañas y organizaciones políticas, la cual fue fundada por el exgerente de campaña de Trump, Brad Parscale, a quien el expresidente había amenazado con demandar previamente.

Muy diferente a lo que se prometió

Aunque todavía está en desarrollo vale la pena recordar que, en marzo pasado, Jason Miller, uno de los principales exasesores del expresidente estadounidense declaró a la cadena de televisión Fox: "Creo que veremos al presidente Trump regresar a las redes sociales en unos dos o tres meses, pero con su propia plataforma".

Miller también aseguró que la propuesta del expresidente llamaría mucho la atención "ya que redefinirá por completo el juego, y todos estarán esperando y mirando para ver qué hace exactamente el presidente Trump". Y hasta agregó: "Esta nueva plataforma va a ser grande. Él traerá millones y millones, decenas de millones de personas a esta nueva plataforma".

Al final no fue tan grande como se esperaba, pero hay que esperar para ver si cumple su cometido y lograr atraer a los conservadores que creen que las redes sociales dominantes están sesgadas en contra de las ideologías de derecha.