Asignan más de 5 mil citas para visas en consulado de México en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Este 21 de junio se asignarán 5 mil 145 citas para visas y legalizaciones en el Consulado de México en La Habana, Cuba, correspondientes al tercer trimestre del año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la asignación de las citas se realizará en el orden de registro de los usuarios, "privilegiando visas de reunificación familiar, trabajo y estudios", además que durante la primera quincena de septiembre se programarán las citas para el cuarto trimestre de 2023.

El sistema Citas Cuba asignará de manera automatizada las citas a los usuarios previamente registrados, en orden cronológico y hasta agotarse su disponibilidad. A las personas usuarias que ya cuentan con un usuario en el sistema Citas Cuba, se les aclara que no es necesario crear una nueva cuenta, se precisó.

"Se reitera que las citas son gratuitas, personales e intransferibles. El mal uso del sistema resultará en la cancelación de cualquier cita sospechosa y el bloqueo del usuario correspondiente. Se exhorta a las personas usuarias a que eviten compartir sus datos personales con terceros que ofrezcan programar citas a su nombre, ya que dichas citas podrían ser canceladas sin previo aviso. No arriesgues tu información personal y tu dinero", advirtió la SRE.

Para aquellas personas que necesiten efectuar un trámite ante el Consulado de México en La Habana y que no cuenten con un usuario registrado en el sistema Citas Cuba, deberán acceder a: https://citascuba.sre.gob.mx/ e ingresar sus datos.