Asociación Nacional de Gobernadores cancela reunión formal con Trump

WASHINGTON (AP) — La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) ya no celebrará una reunión formal con el presidente Donald Trump cuando el grupo de líderes estatales se reúna en Washington este mes, debido a que la Casa Blanca planeó invitar solo a gobernadores republicanos.

Casa Blanca limita invitación a gobernadores republicanos

"El personal de la NGA fue informado de que la Casa Blanca pretende limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, programada para el 20 de febrero, solo a gobernadores republicanos", escribió el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, que también es el presidente de la NGA, en una carta enviada el lunes a sus compañeros gobernadores y obtenida por The Associated Press. "Debido a que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no se desempeña como facilitadora de ese evento, y ya no está incluida en nuestro programa oficial".

La NGA tiene programado reunirse en Washington del 19 al 21 de febrero. Hasta el momento, los representantes de Stitt, de la Casa Blanca y de la NGA no han hecho comentarios sobre la carta.

Tensiones partidistas entre gobernadores y Trump

El grupo de gobernadores es uno de los pocos lugares donde los líderes políticos de los dos principales partidos pueden reunirse para analizar los problemas prioritarios que enfrentan sus comunidades. En su carta, Stitt alentó a los gobernadores a unirse en torno a objetivos comunes.

"No podemos permitir que una acción divisiva logre su objetivo de dividirnos", escribió. "La solución no es responder de la misma manera, sino elevarnos por encima y mantenernos enfocados en nuestro deber compartido hacia las personas a las que servimos. Los gobernadores de Estados Unidos siempre han sido modelos de liderazgo pragmático, y ese ejemplo es más importante cuando Washington se distrae con la política".

Las señales de tensiones partidistas surgieron en la reunión realizada el año pasado de la Casa Blanca, cuando Trump y la entonces gobernadora de Maine, Janet Mills, intercambiaron críticas.

El mandatario pretendía prohibir que las atletas transgénero compitieran en deportes femeninos, por lo que señaló a la gobernadora demócrata, amenazando con retener fondos federales del estado si no cumplía. Mills respondió: "Nos veremos en la corte".

Trump luego pronosticó que la carrera política de la gobernadora terminaría debido a su oposición a la orden. Ahora ella se postula para el Senado de Estados Unidos.

El intercambio tuvo un impacto duradero en la conferencia del año pasado, y algunos gobernadores demócratas no renovaron sus cuotas al grupo bipartidista el año pasado.