Ataca Hizbulá a Israel desde el Líbano

Redacción Internacional.- El Ejército de Israel informó en la madrugada de este lunes que registró varios misiles lanzados desde el Líbano contra zonas del norte del país, unos ataques que el grupo chiíta Hizbulá posteriormente se atribuyó, en medio de la escalada bélica regional a raíz del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado.

Información difundida por Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, varias alertas se activaron al norte a raíz de estos ataques poco después de la media noche, y aseguraron estar respondiendo con bombardeos sobre territorio libanés.

"La Fuerza Aérea interceptó un proyectil que cruzó desde el Líbano (...) No se reportaron daños ni víctimas", anunció el Ejército. Otros proyectiles cayeron en zonas abiertas.

Hizbulá se pronunció posteriormente para atribuirse los ataques, que se dirigieron al sur de Haifa, según un comunicado del grupo recogido por medios como Al Jazeera.

Según esta información, el grupo chiíta atacó Israel "en venganza por la sangre del imam Jameneí". "Nuestra respuesta es de legítima defensa", agregó.

Las FDI aseguraron estar respondiendo a estos ataques de forma "vigorosa" con bombardeos dirigidos contra Hizbulá.