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Atacan a cabecilla del ala militar de Hamás

Por AP

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Atacan a cabecilla del ala militar de Hamás

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel lanzó el viernes un ataque aéreo en Gaza que tuvo como objetivo al líder del ala militar de Hamás, informaron funcionarios israelíes, pero se desconoce de momento si Izz al-Din al-Haddad murió o resultó herido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que un ataque aéreo realizado por el ejército el viernes tuvo como objetivo a al-Haddad, el líder de las brigadas Qassam de Hamás.

Se registraron al menos dos ataques israelíes el viernes en Ciudad de Gaza, uno de los cuales tuvo como objetivo a al-Haddad, según Israel. Un ataque alcanzó un edificio residencial y otro, un vehículo. Siete personas murieron y decenas más resultaron heridas, según funcionarios de salud.

Benjamin Netanyahu y Katz señalaron que al-Haddad fue "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre. 

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Israel ha lanzado ataques sobre Gaza casi a diario a pesar de un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre. Desde entonces, más de 850 personas han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, el cual forma parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, y son considerados fiables.

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