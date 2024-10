Impacto del Ataque Aéreo Israelí en Gaza y la Destrucción en Líbano

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Un ataque aéreo israelí en el centro de la Franja de Gaza mató a una familia de ocho personas, según indicaron responsables médicos palestinos el domingo, mientras las fuerzas israelíes combatían con milicianos palestinos en el norte del territorio y destruían un mercado centenario en el sur de Líbano.

El bombardeo en Gaza el sábado por la noche golpeó una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, donde mató a una pareja y a sus seis hijos de entre 8 y 23 años, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa en la cercana ciudad de Deir al-Balah, a donde se llevaron los cuerpos.

Otras siete personas resultaron heridas, incluidas dos mujeres y un niño en estado crítico. Un periodista de Associated Press contó los cadáveres.

Más de un año después de que comenzara la guerra con Hamás, Israel sigue golpeando casi a diario lo que describe como objetivos milicianos en Gaza. El Ejército dice que intenta evitar el daño a los civiles y responsabiliza a Hamás y otros grupos armados de esas muertes porque operan en zonas densamente pobladas. En los últimos meses ha atacado varias veces escuelas utilizadas como refugios parra personas desplazadas, y acusa a los milicianos de esconderse en ellas.

Israel también libraba una campaña aérea y terrestre contra Hezbollah en Líbano y se esperaba que atacara a Irán en represalia por una ronda de misiles este mes, pero aún no ha dicho cómo ni cuándo lo hará.

Los cuerpos se pudren en las calles mientras continúan los combates en el norte de Gaza

En el norte de Gaza, fuerzas aéreas y terrestres han atacado Jabaliya, donde el Ejército dice que se han reagrupado los milicianos. En el último año, las tropas israelíes han regresado varias veces al populoso campo de refugiados, que se remonta a la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel, y otras zonas ya maltrechas.

Israel ha ordenado la evacuación total del norte de Gaza, incluida Ciudad de Gaza. Se estima que unas 400.000 personas siguen en el norte tras la evacuación masiva ordenada en las primeras semanas de la guerra. Los palestinos temen que Israel pretenda despoblar de forma permanente la zona para establecer bases militares o asentamientos judíos allí. Naciones Unidas dice que no ha entrado comida en el norte de Gaza desde el 1 de octubre.

El Ejército confirmó el sábado que las órdenes de evacuación incluían a los hospitales, pero dijo que no había un calendario específico y que trabajaba con las autoridades locales para facilitar el traslado de los pacientes.

El doctor Mohamed Salha, director del Hospital de Awda, dijo que era uno de los tres hospitales en el norte que habían recibido pequeños cargamentos de combustible que apenas durarían unos pocos días. También necesitaban suministros médicos y medicamentos, añadió. Las víctimas seguían llegando y su hospital realizaba de 12 a 15 operaciones al día, señaló.

Por su parte, Fares Abu Hamza, funcionario del servicio de emergencias del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que había un "gran número de mártires" que seguían sin recoger en las calles y bajo los escombros.

"No podemos llegar a ellos", dijo a The Associated Press, añadiendo que los perros callejeros se están comiendo parte de los restos.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250. Unos 100 rehenes siguen retenidos en Gaza, de los que se cree que un tercio han muerto.

El bombardeo y las invasiones terrestres israelíes han matado a más de 42.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, y dejado buena parte del enclave en ruinas. Las autoridades médicas palestinas no dicen si los muertos a manos de fuerzas israelíes eran milicianos o civiles, pero señalan que más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños. Israel dice que ha matado a más de 17.000 combatientes, sin proporcionar pruebas.

Ataques aéreos israelíes destruyen un mercado de la era otomana en Líbano

Ataques aéreos israelíes destruyeron durante la noche un mercado de la época otomana en la ciudad sureña de Nabatiyeh, donde murió al menos a una persona y cuatro resultaron heridas. La Defensa Civil libanesa dijo que combatía incendios en 12 edificios residenciales y 40 tiendas del mercado, fundado en 1910.

"Todos nuestros medios de vida han sido arrasados", dijo Ahmad Fakih, cuya tienda en la esquina había quedado destruida.

El Ejército israelí dijo que había atacado objetivos de Hezbollah en la ciudad, sin entrar en detalles.

Los rescatistas buscaban por la mañana sobrevivientes y cadáveres entre los edificios derruidos mientras se oía el zumbido de drones israelíes en el cielo. Nabatiyeh era una de las docenas de poblaciones en el sur de Líbano que Israelí había dado instrucciones de evacuar, aunque la ciudad alberga a personas que ya han huido de otros lugares.

El grupo político y militar Hezbollah, que está aliado con Hamás, comenzó a lanzar cohetes a Israel el 8 de octubre de 2023, lo que provocó ataques aéreos de represalia. El conflicto escaló de forma drástica en septiembre con una ronda de ataques israelíes que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a la mayoría de sus comandantes de alto nivel. Israel emprendió este mes una incursión por tierra en el sur de Líbano.

En otro incidente, la Cruz Roja Libanesa dijo que varios paramédicos buscaban víctimas el domingo entre los restos de una casa destruida por un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano cuando un segundo ataque provocó conmociones cerebrales a cuatro paramédicos y dañó dos ambulancias.

La operación de rescate estaba coordinada con las fuerzas de paz de Naciones Unidas, que informaron al bando israelí, señaló la organización. El Ejército israelí no hizo comentarios en un primer momento.

Netanyahu dice que los cascos azules son "escudos humanos" de Hezbollah

Las fuerzas israelíes han disparado de forma reiterada contra personal de emergencias y cascos azules de la ONU desde que comenzaron su operación terrestre. El ejército ha acusado a Hezbollah de utilizar ambulancias para trasladar combatientes y armas, sin presentar pruebas. El Ministerio de Salud de Líbano niega las acusaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó el domingo a las fuerzas de paz a acatar las advertencias de evacuación de Israel y las acusó de "proporcionar un escudo humano" a Hezbollah, después de que ataques israelíes hirieran a cinco cascos azules en los últimos días.

"Lamentamos las heridas a los soldados de UNIFIL y hacemos todo lo que está en nuestra mano para evitar ese daño. Pero la forma sencilla y evidente de asegurarlo es que simplemente salgan de la zona de peligro", dijo en un mensaje en video al secretario general de la ONU, al que se le ha prohibido la entrada en Israel.

Hace mucho que Israel acusa a la ONU de tener prejuicios en su contra y las relaciones han ido a peor desde el inicio de la guerra en Gaza. El país ha acusado a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos de tener miembros de Hamás infiltrados, acusaciones que la agencia niega.

Al menos 2.255 personas han muerto en Líbano desde el inicio del conflicto, incluidas más de 1.400 personas desde septiembre, según el Ministerio de Salud de Líbano, que tampoco dice cuántos eran combatientes de Hezbollah. Al menos 54 personas han muerto en los ataques con cohetes a Israel, la mitad de ellos soldados.