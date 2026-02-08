Ataque con dron deja 24 víctimas

El Cairo, Egipto.- Un ataque con drones perpetrado por un conocido grupo paramilitar alcanzó el sábado un vehículo en el que viajaban familias desplazadas en el centro de Sudán y mató al menos a 24 personas, entre las que había ocho niños, según un grupo de médicos, un día después de un ataque a un convoy con ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

El operativo de las Fuerzas de Apoyo Rápido ocurrió cerca de la ciudad de Rahad, en la provincia de Kordofán del Norte, indicó la Red de Médicos de Sudán, que monitorea la guerra en la nación africana. El vehículo llevaba a desplazados que huyeron de los combates en la zona de Dubeiker, señaló el grupo en un comunicado. Entre los menores fallecidos había dos bebés.

La Red de Médicos de Sudán instó a la comunidad internacional ya las organizaciones de derechos humanos a "tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil y responsabilizar directamente a la dirección de las FAR por estas violaciones".

Las FAR, que llevan unos de tres años en guerra con el ejército sudanés por el control del país, no realizaron comentarios.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023, cuando la lucha de poder entre militares y paramilitares se estalló en combates directos en la capital, Jartum, y en otras partes del país, dejando decenas de millas de muertos y millones de desplazados.

Un ataque a un convoy de ayuda del PMA el viernes en Kordofán del Norte causó un muerto y varios heridos, explicó Denise Brown, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Sudán.

Brown apuntó que el convoy se disponía a entregar "asistencia alimentaria vital" a desplazados en la ciudad de Obeid, en Kordofán del Norte, cuando fue alcanzado. Los camiones ardieron y la ayuda quedó destruida, agregó.

"Los ataques a las operaciones de ayuda socavan los esfuerzos para llegar a las personas que se enfrentan al hambre y al desplazamiento", manifestó en un comunicado de prensa.