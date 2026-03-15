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Ataque en Kiev deja 4 muertos

EU pospone las conversaciones entre Rusia y Ucrania debido a la guerra con Irán

Por AP

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Ataque en Kiev deja 4 muertos

Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso combinado de misiles y drones dejó al menos cuatro muertos y 15 heridos en la región de Kiev, informó el sábado un funcionario ucraniano, luego que Estados Unidos pospusiera las conversaciones entre Rusia y Ucrania debido a la guerra con Irán.

El ataque impactó cuatro distritos y dañó edificios residenciales, instituciones educativas, empresas e infraestructura crítica, escribió en una publicación en redes sociales el jefe de la administración regional, Mykola Kalashnyk. Añadió que tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que el principal objetivo de los ataques fue la infraestructura energética de la región de Kiev y que Rusia lanzó alrededor de 430 drones y 68 misiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el sábado que se registraron ataques nocturnos contra instalaciones energéticas e industriales que sirven a las fuerzas armadas de Ucrania, así como aeródromos militares.

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Estados Unidos ha pospuesto las conversaciones patrocinadas previstas para esta semana entre las dos partes debido a la guerra en Oriente Medio.

El Kremlin espera sacar provecho de la guerra en Irán. Rusia ya está ganando por un aumento de los precios mundiales de la energía, y podría esperar que la guerra en Oriente Medio desvíe la atención de Ucrania, agote los arsenales occidentales y obligue a los aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

El presidente Zelenski instó el sábado a los socios occidentales de Kiev a prestar "el 100% de su atención" a la necesidad de aumentar la producción de misiles de defensa aérea.

"Rusia intentará explotar la guerra en Oriente Medio para causar una destrucción aún mayor aquí en Europa, en Ucrania", sostuvo en una publicación en redes sociales.

Drones ucranianos alcanzaron una refinería de petróleo y un puerto en la región rusa meridional de Krasnodar, informaron funcionarios locales rusos.

Las autoridades de Krasnodar detallaron que tres personas sufrieron heridas en un ataque contra Port Kavkaz, un puerto frente a Crimea utilizado para enviar gas natural licuado y granos. Un buque de servicio y la infraestructura del muelle resultaron dañados.

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