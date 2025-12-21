Ataque en Odesa deja 8 fallecidos

Kiev, Ucrania.- Un ataque con misiles rusos a la infraestructura portuaria en Odesa, en el sur de Ucrania, mató a ocho personas e hirió a 27, informó el servicio de emergencia de Ucrania el sábado, mientras un enviado del Kremlin se preparaba para viajar a Florida para conversaciones sobre un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las discusiones son parte del impulso de meses de la administración Trump por la paz, que también incluyeron reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana. El principal negociador de Ucrania dijo el viernes por la noche que su delegación había completado reuniones separadas en Estados Unidos con socios estadounidenses y europeos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró que mucho dependerá de la postura de Estados Unidos después de las discusiones con los rusos.

Hablando en una conferencia de prensa en Kiev con el primer ministro portugués Luís Montenegro, Zelenski indicó que "la pregunta clave sigue siendo cómo responderán los Estados Unidos después de las consultas con los rusos. En este momento, honestamente no lo sé, pero lo sabré más tarde hoy".

Algunos de los heridos en Odesa estaban en un autobús en el centro del ataque, informó el servicio de emergencia. Los camiones se incendiaron en el estacionamiento y también se dañaron varios automóviles.

En otros lugares, drones ucranianos atacaron una plataforma petrolera rusa, el barco patrulla militar Okhotnik y otras instalaciones, señaló el Estado Mayor General de Ucrania en un comunicado el sábado. Añadió que el barco estaba patrullando en el Mar Caspio cerca de una plataforma de producción de petróleo y gas y que todavía se estaba aclarando el alcance del daño.