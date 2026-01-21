Ataque suicida en restaurante chino

KABUL, Afganistán.- El grupo extremista Estado Islámico se responsabilizó de una explosión en un restaurante chino en la capital de Afganistán que mató al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, y dejó más de una decena de heridos.

El grupo armado dijo en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en Kabul y detonó un chaleco explosivo.

Beijing aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Afganistán en el corto plazo después del atentado, y pidió a sus ciudadanos y empresas ya en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacúen de las áreas de alto riesgo.

"China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán ya los países de la región en la lucha conjunta contra todos los actos violentos terroristas", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Beijing.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China ha instalado a las autoridades afganas "a hacer todo lo posible para tratar a los heridos, tomar efectivas para medidas proteger la seguridad de los ciudadanos chinos (y) proyectos", y encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw en la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran, quien dijo que un ciudadano chino y seis afganos murieron en la explosión. Dijo el lunes que el restaurante era de propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

El portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que el caso estaba siendo investigado.

"Aseguro a todos que, al igual que los criminales fueron arrestados antes y castigados por sus acciones, estas personas también serán castigadas por sus acciones", informó.

Buscando tranquilizar tanto a afganos como a extranjeros en el país, Qani dijo que no había ocurrido ningún otro "incidente importante" en la capital afgana durante el último año.