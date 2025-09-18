Ataque terrorista en cruce fronterizo deja dos muertos en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Un conductor jordano de un camión de ayuda abrió fuego y mató a dos personas en un cruce fronterizo administrado por Israel en Cisjordania ocupada el jueves, informaron las autoridades. El ejército israelí anunció que cuatro soldados más murieron en el sur de la Franja de Gaza, y que un dron había atacado en el área de la ciudad israelí de Eilat.

El ejército israelí se refirió al tiroteo en el cruce con Jordania como un ataque terrorista. El servicio de rescate Magen David Adom indicó que dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años, fueron asesinados. El ejército señaló que el atacante fue "neutralizado", sin dar más detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenó el ataque e identificó al tirador como Abdel-Mutalib al-Qaisi, un hombre de casi 60 años que, según dijo, había estado conduciendo camiones de ayuda con destino a Gaza durante tres meses.

Tres israelíes fueron asesinados en un ataque en septiembre de 2024 en el cruce, cuando un soldado jordano retirado abrió fuego. Ese ataque parecía estar vinculado a la guerra en curso entre Israel y Hamás. El Puente Allenby sobre el río Jordán, también conocido como el Puente Rey Hussein, es utilizado principalmente por palestinos y turistas. Fue cerrado después del ataque.

El ejército mindicó que el dron fue lanzado "desde el este", sin dar más detalles. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han disparado repetidamente drones y misiles a Israel, a menudo provocando ataques aéreos de represalia.

Un misil desde Yemen hizo sonar las alarmas antiaéreas el jueves en la noche y se escuchó el estruendo de misiles interceptores sobre Jerusalén. No se reportaron heridos ni daños ni del dron ni del misil.

Las muertes de soldados podrían erosionar aún más el apoyo a la guerra entre los israelíes que temen que la lucha ponga en riesgo a soldados y rehenes. Al menos 460 soldados israelíes han muerto desde la invasión terrestre de Gaza en octubre de 2023.

La guerra ha matado al menos a 65.141 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. No se especifica cuántos de los muertos eran civiles o combatientes.

Militantes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el ataque del 7 de octubre que inició la guerra y secuestraron a 251 más. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel, después de que la mayoría de los demás fueran liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

Israel recorta fondos para ceremonia de premios por película sobre niño palestino

El ministro de Cultura de Israel recortó los fondos para la ceremonia de premios cinematográficos más prestigiosa del país, diciendo que el ganador de este año a mejor largometraje "escupe" a los soldados israelíes.

Miki Zohar dijo que estaba tomando esta medida en respuesta al Premio Ophir del martes para "El Mar", una historia sobre un niño palestino de 12 años que se cuela a Israel desde Cisjordania para ver el mar por primera vez. La película representará a Israel en los premios Oscar.

Zohar, miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo que congelaría los fondos para la ceremonia debido a la representación de los soldados israelíes en la película.

"En mi mandato, los ciudadanos de Israel no pagarán de sus bolsillos por una ceremonia vergonzosa que escupe a los heroicos soldados israelíes", dijo en la red social X. "Los ciudadanos de Israel merecen que su dinero de impuestos vaya a lugares más importantes y valiosos".

Militar israelí acusado por emboscada en Líbano

El ejército israelí anunció el jueves que acusará a un exoficial superior en relación con la muerte de dos israelíes en una emboscada de Hezbollah en el sur de Líbano en noviembre de 2024.

El coronel Yoav Yarom, quien era el jefe de personal de la brigada de infantería Golani del ejército, renunció después del incidente. Zeev Erlich, de 70 años, y Gur Kehati, un soldado de 20 años, fueron asesinados.

En ese momento, el ejército lanzó una investigación para determinar quién permitió que Erlich ingresara a la zona de combate con las fuerzas y por qué se le permitió entrar.

En un comunicado el jueves, el ejército manifestó que su fiscal militar presentará cargos contra Yarom, pendiente de una audiencia previa a la acusación. Tal audiencia es un procedimiento estándar.

Según informes de los medios israelíes, Erlich no estaba en servicio activo cuando fue asesinado, pero vestía un uniforme militar y tenía un arma. Erlich era un conocido colono de Cisjordania e investigador de historia judía. Los informes de los medios dijeron que se le permitió ingresar al Líbano para explorar un sitio arqueológico local.