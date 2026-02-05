logo pulso
Ataques de Trump frenan actividades de narcotraficantes

La estrategia de Trump ha logrado reducir el tráfico de drogas vía marítima

Por El Universal

Febrero 05, 2026 08:33 p.m.
A
Ataques de Trump frenan actividades de narcotraficantes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió este jueves que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcomebarcaciones en El Caribe, narcotraficantes han decidido suspender "indefinidamente" operaciones relacionadas con drogas.

"VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM (Comando Sur) han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos (muy eficaces) en el Caribe", escribió en su cuenta personal de X.

"Esto es disuasión a través de la fuerza", añadió, antes de afirmar que el presidente Trump "está SALVANDO vidas estadounidenses".

Hegseth no aclaró a qué narcos o cárteles se refiere.

En septiembre pasado, Trump ordenó atacar embarcaciones sospechosas de traficar drogas en El Caribe y el Pacífico. Al menos 126 personas han muerto en 36 ataques conocidos.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, Trump defiende que Estados Unidos cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narco embarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a Estados Unidos vía marítima ha disminuido en 97%.

