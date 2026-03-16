Ataques en Gaza dejan 12 muertos

El Cairo, Egipto.- Al menos 12 palestinos, entre ellos dos niños, una mujer embarazada y ocho policías, murieron el domingo por ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, según informaron autoridades hospitalarias.

Un ataque el domingo por la mañana impactó una casa en Nuseirat, un campamento urbano de refugiados en el centro de Gaza, y mató a cuatro personas, entre ellas una pareja de unos 30 años y su hijo de 10 años, según el cercano Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. La mujer estaba embarazada de gemelos, añadió el hospital.

La cuarta víctima mortal, un adolescente vecino de 15 años de edad, fue trasladada al hospital Awda, en Nuseirat.

Otro ataque el domingo por la tarde alcanzó un vehículo policial en la ruta Salah al-Din, de sur a norte, en la entrada de la localidad central de Zawaida, informó el Ministerio del Interior, dirigido por Hamás. El ataque mató a ocho policías, entre ellos el coronel Iyad Ab Yousef, un alto funcionario policial en el centro de Gaza, indicó el Ministerio.

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El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió los cuerpos, confirmó la cifra. Señaló que otras 14 personas resultaron heridas.

Aunque los combates más intensos han disminuido, desde que se acordó el alto el fuego se ha seguido registrando fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han realizado sucesivos bombardeos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 650 palestinos en ese período, según funcionarios de salud de Gaza.

Israel afirma que ha respondido a violaciones del alto fuego o que ha atacado a milicianos buscados. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

Por separado, Israel anunció que permitirá la reapertura del cruce de Rafah de Gaza con Egipto a partir del miércoles, tras una pausa de más de dos semanas.

COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, explicó en un comunicado que el cruce reanudará sus operaciones con un tráfico de pasajeros "limitado" en ambas direcciones. No se permitirá el paso de carga por el cruce, indicó.