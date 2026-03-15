Vientos provocan un muerto en EU

Harrisburg, Pensilvania.- Cientos de miles de personas en Estados Unidos se quedaron sin electricidad el sábado después de que fuertes vientos avanzaran hacia el este desde la región de los Grandes Lagos, dejando a su paso árboles caídos y daños materiales considerables. Más al oeste, al menos una persona murió en un enorme incendio forestal en Nebraska avivado por el viento.

Hasta la media tarde del sábado, casi 346.000 clientes seguían afectados en Ohio, Pensilvania y Michigan, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes de energía en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el viernes que una ráfaga de 106 km/h (66 mph) en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh fue considerada la cuarta más fuerte no causada por una tormenta eléctrica de que se tiene registro. En el Aeropuerto Burke Lakefront de Cleveland, los vientos alcanzaron 137 km/h (85 mph) esa tarde.

Los vientos derribaron la marquesina de una gasolinera en New Franklin, Ohio, y el letrero de una tienda de autopartes en Baldwin, Pensilvania. Árboles y ramas cayeron dentro de viviendas o sobre ellas y sobre automóviles desde Cleveland hasta Pittsburgh. El techo de un edificio escolar en el suburbio de Niles, Illinois, en Chicago, sufrió graves daños por el viento.

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Los fuertes ráfagas avivaron distintos incendios forestales en una amplia franja de pastizales y zonas de pastoreo de Nebraska, lo que provocó una muerte en el condado de Arthur, informaron las autoridades. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y el departamento de policía no dio a conocer otros detalles sobre el fallecimiento.

Lo que las autoridades estatales han bautizado como el incendio del condado de Morrill ha quemado hasta el momento al menos 1,880 kilómetros cuadrados (735 millas cuadradas) en cuatro condados. Al menos 12 estructuras han sido destruidas, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska.

Otros incendios forestales empujados por vientos de hasta 105 km/h (65 mph) quemaron otros 580 kilómetros cuadrados (225 millas cuadradas), para un total de casi 2.430 kilómetros cuadrados (938 millas cuadradas) al mediodía del sábado.