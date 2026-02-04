Ataques israelíes en Gaza cobran vidas, frágil alto el fuego en riesgo

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques israelíes en Gaza cobraron la vida de al menos 24 palestinos el miércoles, incluidos dos bebés, según funcionarios de salud del territorio, donde un frágil acuerdo de alto el fuego está bajo creciente presión. Israel indicó que mató a tres líderes milicianos y a otros que representaban una amenaza para sus fuerzas, y que algunos ataques fueron en respuesta a una ofensiva de Hamás en la que un soldado israelí resultó gravemente herido.

Los mortíferos ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre. El creciente número de víctimas palestinas ha hecho que muchos en Gaza sientan que la guerra no ha cesado.

Entre los palestinos muertos el miércoles se encontraban al menos cinco niños, siete mujeres y un paramédico de guardia, según funcionarios del hospital.

"¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?", preguntó el médico Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook.

Los ataques letales han continuado pese al alto el fuego

Con el acuerdo se pretendía poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás, que comenzó con el ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego se ha visto empañado por repetidos brotes de violencia.

Un total de 556 palestinos, la mitad de los cuales eran mujeres y niños, han muerto víctimas de fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. El ejército de Israel reportó la muerte de cuatro soldados israelíes en el mismo periodo.

Israel ha dicho que sus ataques son en respuesta a los incumplimientos en cese del fuego por parte de Hamás, o a ataques insurgentes contra sus soldados. Ocho países árabes y musulmanes, incluidos Egipto y Qatar —que han actuado como mediadores en el conflicto—, condenaron recientemente lo que calificaron como las "repetidas violaciones" de Israel al acuerdo.

Un funcionario militar israelí, que habló a condición de guardar el anonimato en cumplimiento de las normas del ejército, dijo a The Associated Press que los ataques israelíes más recientes fueron en respuesta a disparos insurgentes que hirieron gravemente a un soldado de reserva el miércoles por la mañana.

Ataque a primera hora deja 11 muertos, dos de ellos niños

Soldados israelíes dispararon en dirección de un edificio en el barrio de Tuffah, en el norte de Gaza, y mataron al menos a 11 personas, la mayoría de la misma familia, según el Hospital Shifa, que recibió los cadáveres. Entre las víctimas estaban dos padres, su hija de 10 días, Wateen Khabbaz; su primo de 5 meses, Mira Khabbaz, y la abuela de los niños.

El ejército israelí indicó que el ataque fue una respuesta en tiempo real al fuego dirigido a sus soldados.

Los dolientes se congregaron en el patio del Hospital Shifa el miércoles por la mañana para las oraciones fúnebres.

"¿Qué hizo este niño? ¿Por qué están matando a los niños?", se preguntó Mohamad Jaser, pariente de la familia.

Se vio a dos niños pequeños arrodillados junto al cuerpo de su padre, al tiempo que una mujer les decía que se despidieran de él. Una niña besó las mejillas del hombre muerto.

Los ataques contra Gaza continúan el miércoles

Un ataque contra una tienda de campaña en la zona de Muwasi, en Jan Yunis, dejó al menos tres muertos y 10 heridos, explicó un hospital de campaña operado por la Media Luna Roja palestina en la zona. Uno de los muertos era un paramédico de la institución que estaba de servicio, añadió el hospital .

El ejército israelí indicó que el blanco del ataque era Bilal Abu Assi, comandante de pelotón de Hamás, quien lideró un ataque mortal en el Kibbutz Nir Oz durante la ofensiva de 2023 que inició la guerra. Dijo que había utilizado herramientas de vigilancia, armas de precisión y otros medios para evitar alcanzar a transeúntes, y "lamenta cualquier daño causado a civiles no involucrados".

Un ataque separado en Jan Yunis dejó tres muertos.

El Hospital Nasser, que recibió los cuerpos, indicó que un niño de 12 años estaba entre los fallecidos, y que todos murieron debido a un ataque a la tienda de campaña de una familia. Un funcionario militar israelí señaló que el blanco del ataque eran tres individuos que se acercaron al territorio controlado por Israel, lo que representaba un peligro inmediato para los soldados.

Otro ataque alcanzó el campamento de refugiados de Al-Shati en la Ciudad de Gaza, dejando un muerto y un herido, según funcionarios de salud del Hospital Shifa. El ejército israelí señaló que había matado al líder de una célula de Hamás responsable de matar a un soldado secuestrado del puesto de observación de Nahal Oz durante la ofensiva de octubre de 2023. Indicó que el miliciano fue atacado en respuesta al tiroteo nocturno de Hamás.

Israel señaló que el tercer miliciano asesinado el miércoles era un líder de la Yihad Islámica en el norte de Gaza.

Un total de 38 palestinos resultaron heridos por los ataques del miércoles, afirmó el Ministerio de Salud gazatí.

Los cruces por la frontera de Rafah se reducen al mínimo

La apertura del cruce fronterizo de Rafah el lunes fue considerada un avance en el frágil alto el fuego. Pero desde entonces, el paso de palestinos por el cruce se ha visto empañado por retrasos, interrogatorios e incertidumbre sobre quién podría cruzar. El martes se requirió todo el día para que 40 palestinos entraran a Gaza.

El miércoles, 15 pacientes de Gaza y 31 de sus familiares estaban programados para cruzar a Egipto, pero más de la mitad del grupo fue rechazado, señaló Raed al-Nims, portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. El gobierno del Norte del Sinaí confirmó que a algunos se les había permitido ingresar a Egipto, pero no proporcionó cifras. Al caer la noche, no estaba claro si se había permitido que algún palestino cruzara a Gaza, y la Organización Mundial de la Salud no respondió a las solicitudes para que proporcionara una actualización.

Acuerdo de alto el fuego avanza lentamente

Aunque los combates no han cesado, en otras cláusulas del pacto sí ha habido avances.

Hamás ha liberado a todos los rehenes que tenía en su poder y, a cambio, Israel hizo lo propio con varios miles de palestinos. Se ha incrementado la cantidad de ayuda humanitaria que entra a Gaza, y se ha nombrado una nueva comisión tecnócrata para administrar los asuntos diarios de la Franja.

El miércoles, la Cruz Roja indicó que había fungido de intermediario en la entrega de 54 cuerpos palestinos devueltos a Gaza. El Hospital Shifa informó que también había recibido más de 60 cajas con otros restos. Expertos forenses comenzarán a trabajar para identificar los restos en un territorio donde miles siguen desaparecidos, señaló la Cruz Roja.

Pero otros elementos clave del alto el fuego parecen haberse estancado, incluido el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave.

En el ataque de 2023 con el que la guerra comenzó, miles de milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel tras un ataque sorpresa de cohetes, matando a 1 .200 personas, la mayoría civiles, y secuestrando a 251.

Más de 71.800 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que en general son considerados confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.