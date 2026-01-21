Ataques israelíes en Gaza dejan un saldo trágico de muertes

EL CAIRO (AP) — Fuerzas israelíes mataron el miércoles al menos a 11 palestinos en Gaza, incluidos dos niños de 13 años, tres periodistas y una mujer, informaron los hospitales en el enclave devastado por la guerra.

Fue uno de los días más mortíferos en Gaza desde que el alto al fuego entró en vigor en octubre y ocurre en un momento en que Estados Unidos está tratando de impulsar el acuerdo y poner en marcha su segunda fase.

Entre los muertos se encontraban tres periodistas palestinos que perdieron la vida mientras filmaban cerca de un campamento de desplazados en el centro de Gaza, indicó un funcionario del campamento. El ejército israelí informó que un ataque ocurrió después de que detectaron y atacaron a sospechosos que operaban un dron que representaba una amenaza para sus tropas.

Los dos menores murieron en incidentes separados. En un ataque, el niño de 13 años, su padre y un hombre de 22 años fueron alcanzados por drones israelíes en el lado este del campo de refugiados central de Bureij, según funcionarios del Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, que recibió los cuerpos.

No estaba claro si ellos habían cruzado a áreas controladas por Israel.

Aumentan las muertes

El otro niño de 13 años murió baleado por militares mientras recogía leña en la ciudad oriental de Bani Suheila, informó el Hospital Nasser, después de recibir el cuerpo. En un video que circula en internet, se ve al padre de Moatsem al-Sharafy llorando sobre el cuerpo de su hijo en una cama de hospital.

La madre del niño, Safaa al-Sharafy, dijo a The Associated Press que él salió a recoger leña para que ella pudiera cocinar.

"Salió por la mañana, con hambre", expresó la madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. "Me dijo que iría rápido y volvería".

Más tarde el miércoles, un ataque israelí alcanzó un vehículo que transportaba a los tres periodistas palestinos que estaban filmando un campamento de desplazados recién establecido y gestionado por un comité del gobierno egipcio, dijo Mohammed Mansour, portavoz del comité.

Mansour afirmó que los periodistas estaban documentando el trabajo del comité en el campamento recién establecido en el área de Netzarim en el centro de Gaza. Dijo que el ataque ocurrió a unos 5 kilómetros (3 millas) del área controlada por Israel.

Afirmó que el vehículo era conocido por el ejército israelí como perteneciente al comité egipcio. Imágenes de video mostraron el vehículo carbonizado y destruido al borde de la carretera, con humo aún saliendo de los restos.

Uno de los periodistas muertos, Abdul Raouf Shaat, era un colaborador regular de Agence France-Presse, pero no estaba en una asignación para la agencia de noticias en el momento del ataque, dijo la entidad.

"Abdul era muy querido por el equipo de AFP que cubre Gaza. Lo recuerdan como un colega de buen corazón", expresó la agencia de noticias en un comunicado que lo calificó como un "periodista profundamente comprometido" y exigió una investigación completa sobre su muerte.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 200 periodistas y trabajadores de medios palestinos han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra en 2023, incluyendo a la periodista visual Mariam Dagga, quien trabajaba para AP y otras organizaciones de noticias.

Casi cinco meses después de los ataques a un hospital que mataron a Dagga y a otros cuatro periodistas, el ejército israelí dice que continúa investigando.

Aparte de raras visitas guiadas, Israel ha prohibido a periodistas internacionales cubrir la guerra. Las organizaciones de noticias dependen en gran medida de periodistas palestinos en Gaza, así como de residentes, para mostrar lo que está sucediendo.

Funcionarios del Hospital Nasser también dijeron que recibieron el cuerpo de una mujer palestina baleada por militares israelíes en el área de Muwasi de la ciudad sureña de Jan Yunis, que no está controlada por el ejército.

En otro ataque, tres hermanos murieron en un bombardeo de tanques en el campamento de Bureij, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa, donde fueron llevados los cuerpos.

Más de 470 palestinos han sido asesinados por fuego israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza. Al menos 77 han sido asesinados por disparos israelíes cerca de una línea de alto el fuego que divide el territorio entre áreas controladas por Israel y la mayoría de la población palestina de Gaza, dice el ministerio.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que en general son consideradas confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

El clamor de una madre

La primera fase de la tregua de octubre que pausó dos años de guerra entre Israel y Hamás se centró en el retorno de todos los rehenes restantes a cambio de la liberación de cientos de detenidos palestinos y una retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza.

Los cuerpos de todos menos uno de los rehenes han sido devueltos a Israel. Ran Gvili, un policía israelí de 24 años conocido cariñosamente como Rani, fue asesinado mientras combatía a militantes de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Sus familiares el miércoles volvieron a pedir al gobierno y al presidente estadounidense Donald Trump que aseguren la liberación de sus restos.

"Necesitamos seguir amplificando la voz de Rani, explicar sobre él, hablar sobre él y explicar al mundo que nosotros, el pueblo de Israel, no renunciaremos a nadie", declaró su madre, Talik Gvili. Dijo a la AP que la familia aún no "sabe realmente dónde está".

Hamás aseguró el miércoles que ha proporcionado "toda la información" que tiene sobre el cuerpo de Gvili a los mediadores y acusó a Israel de obstruir los esfuerzos de búsqueda en áreas que controla en la Franja de Gaza.

El acuerdo también permitió un aumento en la ayuda humanitaria a Gaza, principalmente alimentos. Pero los residentes dicen que todavía faltan más mantas y ropa de abrigo, y hay poca leña para hacer fuego. No ha habido electricidad central en Gaza desde los primeros días de la guerra en 2023.

Más de 100 niños han muerto desde el inicio del alto el fuego, una cifra que incluye a dos bebés que murieron de hipotermia en los últimos días.

Ataques en el Líbano

La fuerza aérea de Israel llevó a cabo ataques el miércoles en tres aldeas en el sur del Líbano que, según dijo, formaban parte de la infraestructura del grupo Hezbollah, incluyendo instalaciones de almacenamiento de armas.

Los ataques ocurrieron después de que el ejército israelí emitiera advertencias para evacuar las áreas, incluida la aldea sureña de Qennarit, justo al sur de la ciudad portuaria de Sidón.

Ataques con drones también alcanzaron autos en las aldeas de Bazouriyeh y Zahrani, matando a dos personas, según la Agencia Nacional de Noticias estatal.

Los ataques fueron los últimos en la acción militar casi diaria de Israel desde que una tregua firmada hace más de un año puso fin a la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah. El acuerdo incluía una promesa libanesa de desarmar a los grupos violentos, lo que según Israel no se ha cumplido.