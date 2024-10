Ataques sacuden Beirut

Beirut, Líbano.- Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos masivos durante la noche que impactaron en suburbios de Beirut y cortaron el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria, por donde decenas de miles de personas huyen de los bombardeos israelíes.

Las explosiones que sacudieron los suburbios del sur de Beirut provocaron enormes nubes de humo y llamas en el cielo nocturno y remecieron edificios a kilómetros de distancia en la capital libanesa. El ejército israelí no ha revelado de momento cuál era el objetivo del operativo y aún no hay información sobre víctimas. La Agencia Nacional de Noticias estatal libanesa reportó que en la zona se registraron más de 10 ataques aéreos consecutivos.

Por su parte, el ejército de Israel indicó que Hizbulá había lanzado alrededor de 100 cohetes contra Israel el viernes, al tiempo que continúan los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar.

El ejército israelí afirmó además el viernes que un ataque perpetrado en la víspera en la capital libanesa mató a Mohammed Rashid Skafi, jefe de la división de comunicación de Hizbulá. En su comunicado, aseveró que Skafi era “un destacado terrorista de Hizbulá responsable de la unidad de comunicaciones desde 2000”, además de estar “estrechamente ligado” a altos cargos de la milicia.

El ataque en la frontera entre Líbano y Siria, a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Beirut, provocó el cierre de la carretera próxima al concurrido cruce fronterizo de Masnaa.

Israel explicó que atacó el cruce porque estaba siendo utilizado por Hizbulá para pasar equipos militares a través de la frontera e indicó que sus aviones de combate alcanzaron un túnel empleado para introducir armas de contrabando a Líbano procedentes de Irán y otros aliados.

Se cree que Hizbulá ha recibido gran parte de su armamento de Irán a través de Siria. El grupo está presente a ambos lados de esa frontera y ha combatido en Siria del lado de las fuerzas del presidente Bashar Assad.

Un video de The Associated Press mostró que los ataques provocaron dos enormes cráteres a cada lado de la carretera. Podía verse a gente cargando bolsas al cruzar a pie tras dejar atrás unos autos que no podían avanzar debido a las condiciones de la calzada.

Decenas de miles de personas que huyen de los combates en Líbano se han marchado a Siria en las dos últimas semanas.