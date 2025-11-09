Ataques ucranianos provocan cortes de energía en ciudades rusas

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques ucranianos interrumpieron el suministro de energía y calefacción en dos importantes ciudades rusas cerca de la frontera ucraniana, informaron funcionarios locales rusos el domingo.

Rusia y Ucrania han intercambiado ataques casi a diario contra la infraestructura energética del otro, mientras que los esfuerzos diplomáticos que encabeza Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra parecen estancados.

Por su parte, el diplomático ucraniano de mayor rango acusó a Moscú de poner en peligro deliberadamente la seguridad nuclear, al afirmar que el enorme ataque de drones y misiles que lanzó Rusia el viernes alcanzó subestaciones que alimentan a dos plantas de energía nuclear.

En Rusia, el portavoz del Kremlin aseguró que Moscú tenía la intención de cumplir con sus obligaciones establecidas en una prohibición global de pruebas nucleares, a pesar de que el presidente Vladímir Putin giró recientemente una orden de estudiar la posibilidad de reanudar los ensayos atómicos.

Dos ciudades rusas se quedan sin luz

Un ataque con drones causó apagones y cortes de calefacción temporales en partes de Vorónezh, dijo el gobernador regional Alexander Gusev. Varios drones fueron bloqueados electrónicamente durante la noche sobre la ciudad, hogar de poco más de un millón de personas, lo que provocó un incendio en una instalación local de servicios públicos que fue rápidamente extinguido, indicó.

Canales de noticias rusos y ucranianos afirmaron en Telegram que el ataque tenía como objetivo una planta de energía térmica local.

Un ataque con misiles el sábado también causó "daños severos" en los sistemas de energía y calefacción que abastecen a la ciudad de Bélgorod, informó el gobernador local Vyacheslav Gladkov a la mañana siguiente. Alrededor de 20.000 hogares se vieron afectados, señaló.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el domingo que sus fuerzas destruyeron o interceptaron 44 drones ucranianos sobre las regiones de Bryansk y Rostov en el suroeste de Rusia. La declaración no mencionó ni las provincias de Vorónezh ni de Bélgorod, ni especificó cuántos drones lanzó Ucrania.

Las autoridades locales en la región de Rostov informaron el domingo sobre apagones de varias horas en la ciudad de Taganrog, hogar de unas 240.000 personas, los cuales atribuyeron a un cierre de emergencia en una línea eléctrica. No especificaron la causa, aunque los medios locales afirmaron que se registró un incendio en una subestación transformadora cercana.

Meses de ataques de largo alcance con drones de Ucrania a las refinerías rusas han tenido como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar la guerra. Mientras tanto, Kiev y sus aliados occidentales afirman que Rusia trata de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman "convertir el frío en un arma".

Ataques ponen en peligro el suministro de energía a las plantas nucleares

El ataque masivo de drones y misiles de Rusia el viernes golpeó subestaciones que alimentan dos de las plantas de energía nuclear de Ucrania, según el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

"Rusia una vez más apuntó a subestaciones que alimentan las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne", dijo Sybiha en un comunicado en X el sábado por la noche. "Estos no fueron ataques accidentales, sino bien planificados. Rusia está poniendo en peligro deliberadamente la seguridad nuclear en Europa".

Sybiha pidió una reunión urgente de la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para responder a los riesgos planteados por los ataques.

Los ataques masivos de Moscú a la infraestructura eléctrica de Ucrania del invierno pasado han aumentado el escrutinio sobre la aparente incapacidad del Ministerio ucraniano de Energía para proteger las instalaciones energéticas más críticas del país cerca de sitios nucleares, según varios funcionarios actuales y anteriores que hablaron con AP.

En tanto, el ministro del Exterior ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el sábado que ya se empezó a trabajar en la orden de Putin para elaborar planes para una posible prueba nuclear, según la agencia noticiosa estatal Tass.

La orden de Putin del miércoles se produjo después de que el mandatario estadounidense Donald Trump pareció insinuar que Washington reiniciaría sus propios ensayos atómicos por primera vez en tres décadas.

El Kremlin dice que Rusia cumplirá con la prohibición nuclear

Rusia cumplirá con sus obligaciones establecidas en una prohibición nuclear global, afirmó el portavoz del Kremlin el domingo, luego de varios días de incertidumbre sobre los comentarios de Trump,.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que Rusia anunció que había puesto a prueba un nuevo dron submarino con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero impulsado con energía nuclear. Pero Moscú no informó de ninguna prueba de su armamento nuclear, lo cual ocurrió por última vez en 1990.

"Putin ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia está comprometida con su obligación de poner fin a las pruebas nucleares, y que no tenemos intención" de realizarlas, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas.

Putin ordenó esta semana estudiar la posibilidad de reanudar las pruebas nucleares, aunque Rusia dijo que no lo haría a menos que Estados Unidos lo hiciera primero.

Diplomático ruso dice que está listo para reunirse con Rubio

Por otro lado, el principal diplomático de Rusia dijo el domingo que estaba dispuesto a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para comentar la guerra en Ucrania y mejorar las relaciones bilaterales.

"El secretario de Estado Marco Rubio y yo entendemos la necesidad de una comunicación regular", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a la agencia estatal rusa Ria unas semanas después de que se estancaran los esfuerzos para organizar una cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos.

Lavrov repitió el domingo que no se puede lograr la paz sin "tener en cuenta los intereses rusos", una frase que Moscú ha utilizado para señalar que se mantiene firme en sus demandas maximalistas sobre Ucrania.