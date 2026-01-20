Atentado en restaurante chino de Kabul deja siete muertos

KABUL, Afganistán (AP) — El grupo extremista Estado Islámico se responsabilizó de una explosión en un restaurante chino en la capital de Afganistán que mató al menos a siete personas, incluyendo a un ciudadano chino, y dejó más de una decena de heridos.

El grupo armado dijo en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en Kabul y detonó un chaleco explosivo.

Beijing aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Afganistán en el corto plazo después del atentado, y pidió a sus ciudadanos y empresas ya en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacúen de las áreas de alto riesgo.

"China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todos los actos violentos terroristas", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Beijing.

Señaló que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China ha instado a las autoridades afganas "a hacer todo lo posible para tratar a los heridos, tomar medidas efectivas para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos (y) proyectos", y encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw en la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran, quien dijo que un ciudadano chino y seis afganos murieron en la explosión. Dijo el lunes que el restaurante era de propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

El portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que el caso estaba siendo investigado.

"Aseguro a todos que, al igual que los criminales fueron arrestados antes y castigados por sus acciones, estas personas también serán castigadas por sus acciones", informó.

Buscando tranquilizar tanto a afganos como a extranjeros en el país, Qani dijo que no había ocurrido ningún otro "incidente importante" en la capital afgana durante el último año.

"Aseguro a todos los ciudadanos del país, especialmente a los ciudadanos extranjeros, misiones políticas y todos los grandes proyectos políticos y económicos en todo el país, que la seguridad en todo el país está garantizada", señaló.

La reivindicación del Estado Islámico, que fue compartida ampliamente por los seguidores de los milicianos, incluía una amenaza adicional contra los ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el ataque al trato de China hacia los musulmanes uigures.

Aunque casi todas las naciones se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021 que llevó a la toma de Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país. Beijing aún no ha reconocido diplomáticamente al gobierno afgano dirigido por los talibanes.

Muhammad u Allah Nemati, quien dirige una tienda frente al restaurante y fue testigo de la explosión del lunes, dijo: "Cuando ocurrió la explosión, caí de mi asiento. Vi a muchas personas muertas y heridas".

La organización benéfica italiana Emergency, que opera un centro quirúrgico cerca del lugar, dijo que había recibido a las víctimas poco después de la explosión.

Bashir Khalil, un médico del hospital, informó el martes que habían recibido siete cuerpos y 14 personas heridas, de las cuales una estaba en estado crítico.

Imágenes transmitidas por la emisora afgana Tolo News mostraron a personas corriendo por la calle mientras humo y polvo se elevaban desde el área.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, condenó el ataque en un comunicado emitido por su oficina el lunes por la noche. Acusó al gobierno talibán de Afganistán de no cumplir con un alto el fuego mediado por Qatar para poner fin a los enfrentamientos transfronterizos que estallaron entre Afganistán y Pakistán en octubre, particularmente los compromisos de evitar que grupos armados usen el territorio afgano para llevar a cabo ataques.

Kabul ha dicho repetidamente que no permite que su territorio sea utilizado por grupos armados.

El Estado Islámico, un importante rival de los talibanes, ha realizado ataques en escuelas, hospitales, mezquitas y áreas chiitas en todo el país antes y después de que el Talibán tomó el poder en Afganistán.