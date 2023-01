Audiolibro de Woodward viola derechos de autor, asegura Trump

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — El expresidente Donald Trump interpuso el lunes una demanda en contra del periodista Bob Woodward en la que asegura que nunca le otorgó permiso para difundir públicamente las grabaciones de las entrevistas que conforman el libro "Rage".

La demanda se presentó ante un tribunal federal en Pensacola, Florida, en contra de Woodward, su casa editorial Simon & Schuster Inc., y la compañía matriz de la editorial, Paramount Global. Los abogados del expresidente buscan una indemnización de casi 50 millones de dólares.

Simon & Schuster y Woodward difundieron una respuesta conjunta en la que aseguran que la demanda de Trump carece de méritos y que buscarán defenderse de manera agresiva contra la denuncia.

"Todas estas entrevistas fueron oficiales y se grabaron con conocimiento y consentimiento del presidente Trump", declaró el comunicado. "Más importante, es de interés público tener este registro histórico en las propias palabras de Trump. Confiamos en que los hechos y la ley están a nuestro favor".

La demanda afirma que Trump accedió a ser grabado para una serie de entrevistas entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, pero sólo para un libro en el que Woodward trabajaba. "Rage" se publicó en septiembre de 2021. Trump asegura que Woodward y Simon & Schuster Inc violaron sus derechos de autor al difundir las grabaciones de audio en noviembre de 2022 como "The Trump Tapes:Bob Woodward´s Twenty Interviews with President Donald Trump".

La demanda se produce apenas después de que un juez federal en West Palm Beach sancionó a Trump y a uno de sus abogados, a los que ordenó pagar casi un millón de dólares por interponer lo que el juez consideró como una demanda falsa en contra de su rival demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, y otras personas.

En su dictamen del 19 de enero, el juez federal Donald M. Middlebrooks acusó a Trump de un "patrón de abuso de los tribunales" al interponer demandas frívolas con fines políticos, los que "socavan el estado de derecho y "representan obstrucción de la justicia", subrayó.