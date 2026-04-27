Auditoría Superior rechaza gestiones de intermediarios no oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a través de un comunicado en sus redes sociales, que toda comunicación con los entes fiscalizados se realiza únicamente por conducto de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales, por lo que rechaza cualquier gestión realizada por intermediarios, despachos privados o supuestos representantes externos.

Rechazo a gestiones de intermediarios no oficiales

En un posicionamiento, el órgano fiscalizador señaló que cualquier requerimiento, notificación o trámite derivado de auditorías se lleva a cabo exclusivamente por medios oficiales.

La ASF subrayó que no mantiene relación alguna con consultores, asesores particulares, despachos externos ni terceros que se ostenten como representantes de dependencias federales, estatales o municipales sujetas a revisión.

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Advirtió que toda comunicación, información o documentación enviada por personas físicas o morales sin carácter de enlace oficial no será considerada y podrá ser sancionada conforme a la legislación aplicable.

Recomendaciones y mecanismos de control de la ASF

Como parte de las recomendaciones, la Auditoría pidió reportar de cualquier acercamiento de personas o despachos que se presenten como gestores ante la institución.

También exhortó a verificar que toda comunicación provenga de canales institucionales oficiales y abstenerse de entregar información, documentos o recursos a intermediarios no acreditados.

La ASF destacó que ante hechos similares a los que describe, cuenta con políticas de integridad y mecanismos de control orientados a prevenir, detectar y denunciar posibles conductas irregulares relacionadas con sus procesos de fiscalización.

Finalmente, informó que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida con la institución puede denunciarse vía WhatsApp al número 55 9919 0553 o mediante su portal oficial.