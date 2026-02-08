Aumenta presión a Delcy Rodríguez

Caracas, Ven.- Decenas de familiares y amigos de líderes opositores, defensores de derechos humanos y otros venezolanos detenidos por sus actividades políticas protestaron el sábado frente a una notoria prisión en la capital para exigir la liberación inmediata de sus seres queridos.

La manifestación, realizada frente a la prisión de Helicoide en Caracas, se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez para liberar a todas las personas cuyas detenciones, ocurridas hace meses o años, han sido vinculadas a sus creencias políticas por sus familias y organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Rodríguez anunció el mes pasado que liberaría a un número importante de prisioneros, pero las familias y los defensores de derechos humanos han criticado a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

Entre quienes se reunieron el sábado frente al centro penitenciario había varios activistas políticos excarcelados en el último mes. Se unieron a las familias y amigos en oración antes de marchar unas dos cuadras para llegar a las puertas de Helicoide, donde cantaron el himno nacional de Venezuela y corearon "¡Libertad! ¡Libertad!"

"Nosotros, como familiares, y yo directamente en nombre de mi esposo, Freddy Superlano, siento como una burla, una falta de respeto", afirmó Aurora Silva, cuyo esposo es un exlegislador de la oposición. Se refería al ritmo de las liberaciones desde que Jorge Rodríguez, el hermano de la mandataria y líder de la Asamblea Nacional, las anunciadas el 8 de enero. "Sí se han realizado excarcelaciones a cuentagotas, y yo creo que también alargando el sufrimiento de todos los familiares a las afueras de los centros de detención".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí