Australia prohibirá las banderas del EI

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Sídney, Australia.- El estado australiano de Nueva Gales del Sur está proponiendo prohibir las exhibiciones públicas de banderas del grupo Estado Islámico o símbolos extremistas después del ataque en Sídney que mató a 15 personas y fue atribuido a ese tipo de ideología.

Bajo las leyes preliminares que se debatirán en el Parlamento estatal, exhibir públicamente la bandera del EI o símbolos de otros grupos extremistas será un delito castigable con hasta dos años de prisión y multas.

El primer ministro del estado, Chris Minns, anunció que se prohibirán los cánticos de "globalizar la intifada" y se otorgarán mayores poderes a la policía para exigir que los manifestantes se quiten las coberturas faciales durante las protestas. "El discurso de odio o la incitación al odio no tienen lugar en nuestra sociedad", indicó Minns el sábado.

La palabra árabe intifada generalmente se traduce como "levantamiento". Si bien los manifestantes propalestinos dicen que describen las protestas mundiales contra la guerra en Gaza, los líderes judíos dicen que inflaman las tensiones y fomentan ataques.

La policía ha dicho que el ataque del domingo, dirigido a una celebración judía de Janucá en la playa más famosa de Australia, fue "un ataque terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico". La policía dijo que encontraron dos banderas caseras del EI.

