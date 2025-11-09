Avances y obstáculos en la devolución de restos de rehenes en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Desde que comenzó el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos, el 10 de octubre, los milicianos palestinos han devuelto los restos de 24 rehenes que fueron retenidos durante los últimos dos años. Sin embargo, el proceso de devolución de los cuerpos de los rehenes restantes, según lo estipulado en el acuerdo, ha avanzado lentamente.

Hamás afirma que no ha podido acceder a todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza. Israel ha acusado al grupo de retrasar el proceso y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

En la liberación más reciente, Hamás devolvió los restos del soldado israelí Hadar Goldin asesinado durante la guerra de 2014.

A cambio, Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos de 300 palestinos. Tel Aviv no proporciona detalles sobre sus identidades, y no se sabe si fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre, si eran detenidos palestinos que murieron bajo custodia israelí, o si eran cuerpos que fueron trasladados desde Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar los restos sin acceso a kits de ADN y han identificado 89 de los cuerpos.

Este es un vistazo a los rehenes cuyos restos no han sido devueltos.

Meny Godard, 73 años

Meny Godard era futbolista profesional antes de alistarse en el ejército israelí y combatir en la Guerra de Yom Kipur de 1973, según el kibbutz Be´eri. Ocupó distintos puestos en el kibbutz, incluida su imprenta.

La mañana del 7 de octubre, Godard y su esposa, Ayelet, fueron obligados a salir de su casa después de que fue incendiada. Ella se escondió en los arbustos durante varias horas antes de que los combatientes la descubrieran y la mataran. Antes de morir, pudo decirles a sus hijos que Meny había sido asesinado. La familia realizó un doble funeral para la pareja. Les sobreviven cuatro hijos y seis nietos.

Ran Gvili, 24 años

Ran Gvili, quien sirvió en una unidad policial de élite, se recuperaba de una fractura de hombro que sufrió en un accidente de motocicleta, pero corrió a ayudar a sus compañeros agentes el 7 de octubre. Después de ayudar a las personas a escapar del festival de música Nova, fue asesinado luchando en otro lugar y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército confirmó su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana.

Dror Or, 52 años

Dror Or era padre de tres hijos, administraba la granja lechera en el kibbutz Be´eri y era un quesero experto. El 7 de octubre, la familia se escondía en su habitación de seguridad cuando los combatientes incendiaron la casa. Dror y su esposa, Yonat, fueron asesinados. Dos de sus hijos, Noam, de 17 años, y Alma, de 13, fueron secuestrados y liberados durante el alto el fuego de noviembre de 2023.

Sudthisak Rinthalak

Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola de Tailandia que había trabajado en el Kibbutz Be´eri. Según informes de los medios, estaba divorciado y había trabajado en Israel desde 2017. Un total de 31 trabajadores de Tailandia fueron secuestrados el 7 de octubre, el grupo más grande de extranjeros retenidos en cautiverio. La mayoría de ellos fueron liberados en el primer y segundo alto el fuego. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia ha dicho que, además de los rehenes, 46 tailandeses han sido asesinados durante la guerra.